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Santa Catarina amplia a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses

Foto: Victória Lopes Ascom/SES/SCCom a chegada de novas doses da vacina contra a gripe, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) amplia, a partir da p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
29/05/2026 às 15h31
Santa Catarina amplia a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes Ascom/SES/SC

Com a chegada de novas doses da vacina contra a gripe, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) amplia, a partir da próxima segunda-feira, 1º de junho, a vacinação para toda a população acima de 6 meses de idade em Santa Catarina. O Estado segue estimulando a vacinação dos grupos prioritários e a medida busca reduzir hospitalizações e casos graves provocados pela influenza. A vacina é gratuita e está disponível em todo o estado.

Atualmente menos de 40% do público prioritário foi vacinado em Santa Catarina. A meta é alcançar 90% de cobertura vacinal. Esse grupo inclui idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menos de 6 anos, mais suscetíveis às formas graves da doença. Até o momento foram confirmados 734 casos de Influenza, com 52 óbitos, sendo a maioria em idosos (37).

“Com as doses da vacina contra a influenza recebidas nesta e na próxima semana, estamos liberando a vacinação para toda a população em Santa Catarina. Fazemos um apelo para que todos se vacinem, pois as síndromes respiratórias podem ser fatais. Catarinenses já perderam a vida, e é fundamental imunizar o maior número possível de pessoas com os estoques disponíveis. A vacina segue disponível e prioritária para idosos, crianças e pessoas com comorbidades, que são mais suscetíveis às formas graves da doença. O apoio da população é essencial neste momento. O poder público tem ampliado a capacidade de atendimento, com mais leitos de UTI e reforço na estrutura de saúde, mas a prevenção continua sendo a nossa principal aliada. Por isso, reforçamos o pedido para que todos se vacinem”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Na próxima segunda-feira, uma nova remessa de 304 mil doses será recebida e distribuída às regiões de saúde. Com esse lote, Santa Catarina alcança o total de 2,4 milhões de doses da vacina contra a Influenza recebidas em 2026.

Com a queda das temperaturas e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a SES reforça a importância de que o público-alvo procure as salas de vacinação das unidades de saúde para se imunizar o quanto antes.

O imunizante é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra os principais vírus influenza em circulação no Brasil: influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B. A proteção se inicia entre duas e três semanas após a aplicação.

A SES orienta ainda que crianças que receberão a vacina contra a gripe pela primeira vez devem tomar duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. A vacina pode ser administrada simultaneamente com outras do Calendário Nacional de Vacinação.

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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