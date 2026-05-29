Maio Amarelo: Samu SC atende cerca de 5 mil ocorrências de acidentes de trânsito no primeiro quadrimestre de 2026

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSC

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina atendeu 4.972 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito entre janeiro e abril de 2026. As macrorregiões com maior número de atendimentos foram Grande Florianópolis (1.257), Foz do Rio Itajaí (827) e Sul (785), cenário que se repete desde 2024. Os dados reforçam a importância das ações do Maio Amarelo, movimento de conscientização para a segurança no trânsito.

As demais macrorregiões registraram 752 ocorrências atendidas no Extremo Oeste, 494 no Vale do Itajaí, 396 no Meio-Oeste, 309 no Norte/Nordeste e 152 na Serra Catarinense.

“O trânsito é uma preocupação mundial e cidades, como Florianópolis, tendem a sofrer estes reflexos, uma vez que há um aumento exponencial no trânsito de pessoas, bens e serviços, e os riscos de um acidente tendem a aumentar. A prevenção é fator primordial na redução deste tipo de acidente. O SAMU tem feito a sua parte, com educação no trânsito e prevenindo acidentes, diminuindo o tempo resposta da chegada do socorro, investindo em novas tecnologias”, destaca Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde.

No mesmo período de 2026, foram realizados 3.970 atendimentos por Unidades de Suporte Básico (USB), 784 por Unidades de Suporte Avançado (USA), 160 por motolâncias e 58 em serviço aeromédico.

“Quando falamos de acidentes de trânsito, não estamos falando apenas de números, mas de vidas, sequelas, internações e histórias interrompidas precocemente”, reforça o coordenador médico das USA do SAMU na Grande Florianópolis, Nicholas Klein.

Em todo o ano de 2025, o SAMU registrou 13.633 atendimentos por acidentes de trânsito no estado. O aumento foi de mais de 6% em relação a 2024, quando foram contabilizadas 12.838 ocorrências.

Colisão entre motos e veículos aumentam

As motocicletas seguem como principal fator de preocupação. Nos quatro primeiros meses de 2026, 71% dos atendimentos relacionados a acidentes de trânsito envolveram motocicletas, e 46% foram colisões entre motos e veículos. No ano anterior, as colisões entre motos e veículos cresceram mais de 11%, passando de 5.903 ocorrências em 2024 para 6.563 em 2025.

“Embora a motocicleta seja mais ágil e econômica, ela oferece menor proteção ao condutor, o que aumenta o risco de traumas em caso de colisão. Uma escolha imprudente de segundos pode gerar consequências para a vida inteira. Daí a importância de reduzir a velocidade, respeitar as regras de trânsito e o espaço do outro, além de praticar uma direção defensiva”, reforça o médico.

A Grande Florianópolis lidera os registros de acidentes atendidos pelo Samu. O elevado volume de ocorrências está relacionado à intensa circulação diária de pessoas e veículos entre a capital e os municípios vizinhos, aos deslocamentos para trabalho e ao uso crescente das motocicletas como ferramenta de trabalho. A vulnerabilidade dos motociclistas exige atenção redobrada.

“Além do atendimento pré-hospitalar, esses pacientes frequentemente demandam internações, cirurgias e reabilitação, gerando impacto em toda a rede assistencial. Portanto, a prevenção continua sendo a medida mais eficaz para melhorar esse cenário e preservar vidas”, reforça a diretora-geral do Samu/Fahece, Carla Birolo Ferreira.

O Serviço de Suporte Avançado do SAMU em Santa Catarina é realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, sob gestão da organização social FAHECE.

Fonte dos dados: SAMU/FAHECE

Texto: Comunicação SAMU/FAHECE

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