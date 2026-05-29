Com foco no acolhimento ao usuário, a Secretaria de Estado da Saúde promove o 1º Encontro das Ouvidorias em Lages

Fotos: Marcos Heitor Carvalho

Com o intuito de aprimorar o atendimento ao usuário da rede pública de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reuniu cerca de 200 profissionais no 1º Encontro das Ouvidorias do SUS de Santa Catarina. Realizado de 27 a 29 de maio em Lages, na Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), o evento apresentou palestras sobre ética no serviço público, além de capacitação sobre o sistema oficial de ouvidoria do SUS. O objetivo é fortalecer a gestão participativa e estreitar o canal de comunicação entre a população e o sistema público de saúde.

A secretária adjunta da SES, Cristina Pires Pauluci, participou da mesa de abertura e enfatizou o impacto da iniciativa. “Encontros como este são essenciais para capacitar os profissionais que já atuam na Rede de Ouvidorias, seja em unidades próprias ou pontos de resposta, além de incentivar novos municípios a aderirem ao sistema nacional”, destacou.

Em 2025, a Secretaria contabilizou mais de 28 mil atendimentos, incluindo pedidos de informação, solicitações, reclamações e denúncias. Entre os temas registrados pelos usuários são referente às assistências farmacêutica e hospitalar.

Atualmente, a estrutura estadual conta com 56 pontos de resposta e 10 ouvidorias próprias em unidades de saúde administradas diretamente pela SES. Apenas 15 municípios do estado contam com ouvidorias próprias do SUS junto às Secretarias Municipais de Saúde.

“O primeiro encontro das Ouvidorias do SUS de Santa Catarina, em Lages, foi um marco para fortalecer a escuta, a participação social e a gestão em saúde. E o objetivo principal é incentivar que todos os municípios do estado façam adesão ao Sistema OuvSUS a fim de garantir à população catarinense um canal de escuta ligado diretamente ao gestor municipal, para que possa entender a realidade local e melhorar a qualidade dos serviços ofertados no âmbito SUS”, ressaltou Pedro Luís Cidral, ouvidor do SUS em Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC

A iniciativa é uma realização da SES, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Lages e a Ouvidoria Geral do SUS, do Ministério da Saúde.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

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