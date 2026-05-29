Sexta, 29 de Maio de 2026
14°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com foco no acolhimento ao usuário, a Secretaria de Estado da Saúde promove o 1º Encontro das Ouvidorias em Lages

Fotos: Marcos Heitor CarvalhoCom o intuito de aprimorar o atendimento ao usuário da rede pública de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) re...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
29/05/2026 às 13h10
Com foco no acolhimento ao usuário, a Secretaria de Estado da Saúde promove o 1º Encontro das Ouvidorias em Lages
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Marcos Heitor Carvalho

Com o intuito de aprimorar o atendimento ao usuário da rede pública de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reuniu cerca de 200 profissionais no 1º Encontro das Ouvidorias do SUS de Santa Catarina. Realizado de 27 a 29 de maio em Lages, na Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), o evento apresentou palestras sobre ética no serviço público, além de capacitação sobre o sistema oficial de ouvidoria do SUS. O objetivo é fortalecer a gestão participativa e estreitar o canal de comunicação entre a população e o sistema público de saúde.

A secretária adjunta da SES, Cristina Pires Pauluci, participou da mesa de abertura e enfatizou o impacto da iniciativa. “Encontros como este são essenciais para capacitar os profissionais que já atuam na Rede de Ouvidorias, seja em unidades próprias ou pontos de resposta, além de incentivar novos municípios a aderirem ao sistema nacional”, destacou.

Em 2025, a Secretaria contabilizou mais de 28 mil atendimentos, incluindo pedidos de informação, solicitações, reclamações e denúncias. Entre os temas registrados pelos usuários são referente às assistências farmacêutica e hospitalar.

Atualmente, a estrutura estadual conta com 56 pontos de resposta e 10 ouvidorias próprias em unidades de saúde administradas diretamente pela SES. Apenas 15 municípios do estado contam com ouvidorias próprias do SUS junto às Secretarias Municipais de Saúde.

“O primeiro encontro das Ouvidorias do SUS de Santa Catarina, em Lages, foi um marco para fortalecer a escuta, a participação social e a gestão em saúde. E o objetivo principal é incentivar que todos os municípios do estado façam adesão ao Sistema OuvSUS a fim de garantir à população catarinense um canal de escuta ligado diretamente ao gestor municipal, para que possa entender a realidade local e melhorar a qualidade dos serviços ofertados no âmbito SUS”, ressaltou Pedro Luís Cidral, ouvidor do SUS em Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A iniciativa é uma realização da SES, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Lages e a Ouvidoria Geral do SUS, do Ministério da Saúde.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Saúde Há 17 minutos

Plano de saúde individual terá reajuste máximo de 5,11%, decide ANS

Percentual é o menor desde 2000, com exceção de pandemia

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 52 minutos

Maio Amarelo: Samu SC atende cerca de 5 mil ocorrências de acidentes de trânsito no primeiro quadrimestre de 2026

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSCO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina atendeu 4.972 ocorrências relacionadas a acide...

 Encontro promoveu capacitação prática e troca de experiências entre profissionais -Foto: Ascom SES
Saúde Há 15 horas

Promovida pelo governo do Estado, Olimpíada do Samu fortalece integração e qualificação no atendimento pré-hospitalar

Integração, aprendizado e muito trabalho em equipe deram o tom de mais uma edição da Olimpíada do Samu, realizada nesta quinta-feira (28/5), em Por...

 Imagem do Magnific/kolesnikovsergii
Saúde Há 19 horas

Blefaroplastia exige avaliação pré-cirúrgica individualizada

Avaliação oftalmológica auxilia na definição da técnica cirúrgica e na preservação da naturalidade nos resultados. O Dr. Leonardo Pinelli, oftalmol...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 20 horas

Santa Catarina registra queda do tabagismo, mas aumento dos cigarros eletrônicos entre jovens

Foto: FreepikSanta Catarina apresentou uma redução de 38,7% no número de fumantes adultos no último ano, acompanhando a tendência nacional de queda...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 20°
19° Sensação
2.09 km/h Vento
72% Umidade
100% (5.26mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sábado
23° 13°
Domingo
23° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
22° 10°
Quarta
23° 11°
Últimas notícias
Acidente Há 5 minutos

Polícia Civil já tem suspeito de atropelamento com morte na RSC-472
Entretenimento Há 9 minutos

Recursos inteligentes reforçam segurança residencial
Educação Há 9 minutos

Enem 2026: inscrições vão até 5 de junho
Saúde Há 9 minutos

Plano de saúde individual terá reajuste máximo de 5,11%, decide ANS
Política Há 9 minutos

Pretexto para intervenção é inaceitável, diz Celso Amorim

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,05 +0,17%
Euro
R$ 5,89 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 395,160,40 +0,25%
Ibovespa
173,307,25 pts -1%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7037 (28/05/26)
09
26
42
55
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3697 (28/05/26)
01
05
06
07
09
10
13
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias