Sexta, 29 de Maio de 2026
14°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Castro desiste de candidatura ao Senado após ser alvo de ações da PF

Ex-governador do RJ disse que irá cuidar de sua defesa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/05/2026 às 00h15
Castro desiste de candidatura ao Senado após ser alvo de ações da PF
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ex-governador do Rio Cláudio Castro informou nesta quinta-feira (28) que irá retirar a pré-candidatura ao Senado Federal pelo PP.

De acordo com Castro, “a decisão foi tomada após profunda reflexão pessoal e familiar, diante das últimas semanas marcadas por forte exposição pública, acusações, ataques e episódios que atingiram não apenas sua trajetória política, mas também sua família”.

O ex-governador disse que “deve concentrar integralmente seus esforços na apresentação de sua defesa e no completo esclarecimento das acusações que vêm sendo feitas, convicto da legalidade e da lisura de todos os atos praticados ao longo de sua vida pública”.

O anúncio ocorre após Castro ter sido alvo de operações da Polícia Federal, que investiga o envolvimento do ex-governador com fraudes financeiras coordenadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Nesta terça-feira (26), Cláudio Castro foi alvo da oitava fase da Operação Compliance Zero, que integra as investigações sobre a prática de crimes financeiros, envolvendo o Rioprevidência, fundo de previdência social de servidores ativos, inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro.

As investigações identificaram aplicações de mais de R$ 3 bilhões do RioPrevidência para o Master .

De acordo com a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Castro, os indícios colhidos pela PF até o momento apontam que o ex-governador “exerceu papel politicamente relevante para a viabilização dos aportes da RioPrevidência no Banco Master”. Em troca, haveria o pagamento de vantagens indevidas ao envolvidos nos investimentos feitos pela RioPrevidência.

Ainda segundo as investigações, a atuação se deu primeiro pela troca de comando na RioPrevidência, com a nomeação, por Castro, de nomes alinhados ao esquema criminoso.

Há 15 dias, Castro já tinha sido alvo de outra operação da PF, que apura irregularidades no setor de combustíveis, envolvendo a Refinaria de Manguinhos, (Refit) .

Julgamento no TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 2 de junho o julgamento do recurso do ex-governador contra a decisão do tribunal que o condenou à inelegibilidade.

No dia 23 de março, Castro foi condenado pelo TSE até 2030. Em função da condenação, o tribunal determinou a realização de eleições indiretas para o mandato-tampão. O pleito indireto ocorre por meio dos votos de deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Contudo, o PSD recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu eleições diretas. No dia anterior ao julgamento, Castro renunciou ao mandato para cumprir o prazo de desincompatibilização para se candidatar ao Senado.

A medida foi vista como uma manobra para forçar a realização de eleições indiretas, e não diretas, que ocorrem pelo voto popular.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Política Há 9 horas

Saiba como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala 6x1

Apenas 22 parlamentares foram contra a proposta

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 10 horas

Governo avalia aumento de contratação pelo MEI com o fim da 6x1

Ministro diz que mudança pode gerar novas regulações para setores

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Há 15 horas

Entenda PEC que acaba com escala 6x1: mais tempo livre e mesmo salário

Aprovada na Câmara, proposta segue para análise do Senado
Política Há 1 dia

Câmara aprova, em dois turnos, PEC pelo fim da escala 6x1

Texto segue para votação no Senado
Política Há 1 dia

Câmara aprova, em primeiro turno, PEC do fim da escala 6x1

Proposta precisa ser aprovada ainda em segundo turno

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 20°
16° Sensação
0.96 km/h Vento
88% Umidade
100% (5.26mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sábado
23° 13°
Domingo
23° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
22° 10°
Quarta
23° 11°
Últimas notícias
Justiça Há 4 horas

Zanin decide que STF vai julgar caso de venda de sentenças no STJ
Política Há 4 horas

Castro desiste de candidatura ao Senado após ser alvo de ações da PF
Geral Há 4 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões
Saúde Há 4 horas

Promovida pelo governo do Estado, Olimpíada do Samu fortalece integração e qualificação no atendimento pré-hospitalar
Meio ambiente Há 4 horas

Governo do RS apresenta estratégias na adaptação à nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental em congresso nacional em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,19%
Euro
R$ 5,86 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,613,38 -0,03%
Ibovespa
175,063,40 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7037 (28/05/26)
09
26
42
55
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3697 (28/05/26)
01
05
06
07
09
10
13
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias