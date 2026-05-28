Promovida pelo governo do Estado, Olimpíada do Samu fortalece integração e qualificação no atendimento pré-hospitalar

Integração, aprendizado e muito trabalho em equipe deram o tom de mais uma edição da Olimpíada do Samu, realizada nesta quinta-feira (28/5), em Porto Alegre, no Centro de Eventos da PUCRS. Promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), a atividade reuniu profissionais de diferentes regiões do Rio Grande do Sul em um encontro que combinou troca de experiências, capacitação prática e um saudável espírito de competição. Tudo com um objetivo em comum: salvar vidas.

Ao todo, 20 equipes participaram desta edição. Foram 14 equipes formadas por técnico(a) de enfermagem e condutor(a), competindo nas modalidades de Suporte Básico de Vida (SBV), e seis na de Suporte Avançado de Vida (SAV), compostas por médico(a), enfermeiro(a) e condutor(a). Ao longo do dia, os participantes enfrentaram cenários simulados de atendimento pré-hospitalar que exigiram agilidade, conhecimento técnico e, principalmente, sintonia entre os membros de cada equipe.

“Estamos fechando mais um ciclo da Olimpíada e é gratificante ver a execução dos cenários e a qualificação dos profissionais, que necessitam desses espaços de formação e valorização. Isso impacta diretamente no atendimento pré-hospitalar, com um paciente que estará mais estabilizado e acondicionado para receber o tratamento definitivo no hospital”, destacou o diretor-adjunto do Departamento de Regulação Estadual da SES, Rogério Schneider.

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