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Maio Vermelho: Estado reforça prevenção e cuidado integral no combate ao câncer bucal

Sexto estado com maior incidência de câncer bucal no país, Santa Catarina alerta para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acomp...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
28/05/2026 às 16h05
Maio Vermelho: Estado reforça prevenção e cuidado integral no combate ao câncer bucal
Foto: Reprodução/Secom SC

Sexto estado com maior incidência de câncer bucal no país, Santa Catarina alerta para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento especializado no tratamento do câncer da cavidade oral. O Estado possui uma rede estruturada com 21 unidades que realizam o tratamento oncológico pelo SUS, em todas as regiões. Uma delas é o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que atendeu 115 pacientes com tumores de boca em 2025.

Até o final de 2026 são esperados 1.010 novos casos de câncer de cavidade oral em Santa Catarina, sendo cerca de 80 novos diagnósticos em Florianópolis, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

O câncer bucal pode afetar os lábios, gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente suas laterais) e a região abaixo da língua. Por ser uma doença silenciosa em seus estágios iniciais, sinais como feridas que não cicatrizam, manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, nódulos, dor persistente e dificuldade para mastigar ou falar devem ser investigados o quanto antes.

O diretor-geral do Cepon e cirurgião de cabeça e pescoço, Alvin Laemmel, reforça o compromisso da instituição com a assistência integral aos pacientes.

“No Cepon, nosso compromisso vai além do tratamento oncológico. Trabalhamos com o cuidado integral, unindo tecnologia, prevenção e atenção humanizada. Durante o Maio Vermelho, reforçamos a importância do diagnóstico precoce do câncer bucal e destacamos o papel da nossa equipe multidisciplinar em garantir que cada paciente receba um atendimento de excelência, desde a primeira avaliação até as etapas mais avançadas do tratamento”, destaca o diretor.

O médico explica ainda que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento. “Diante de uma lesão suspeita, o primeiro passo é a realização de uma biópsia. Com a confirmação do diagnóstico, o paciente encaminhado ao Cepon passa por uma avaliação da equipe de Cabeça e Pescoço, que analisa a localização do tumor, suas características e dimensões, realizando o estadiamento clínico da doença. A partir dessa avaliação, definimos a abordagem terapêutica mais adequada para cada caso”, explica.

Odontologia

A atenção odontológica também é parte essencial da assistência oncológica. A dentista do Cepon, Mariana Minamisako, destaca a importância da avaliação minuciosa das condições de higiene e da saúde bucal antes do início do tratamento contra o câncer.

“O ideal é que todos os pacientes com câncer realizem uma adequação bucal antes de iniciar o tratamento, para evitar mucosite oral, que são feridas na boca decorrentes da radioterapia, além de infecções secundárias causadas por fungos, bactérias e vírus. O paciente com câncer de boca, principalmente, precisa estar sem focos de infecção oral, como cáries, para evitar complicações”, ressalta.

O Cepon também é destaque na formação de novos profissionais pelo SUS. “Recebemos residentes de Odontologia em Saúde da Família, contribuindo para a formação prática desses profissionais na área da oncologia. Essa vivência permite que os residentes compreendam, na prática, como atuar no cuidado odontológico ao paciente oncológico, fortalecendo o ensino e a qualificação da assistência pública em saúde”, afirma Mariana.

Prevenção

Entre as principais formas de prevenção estão manter uma boa higiene bucal, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, utilizar preservativos durante a prática de sexo oral, manter uma alimentação equilibrada e realizar o autoexame regularmente. Observar alterações na coloração, no aspecto da boca ou feridas persistentes pode ser decisivo para um diagnóstico precoce.

O Cepon é uma unidade do Governo do Estado de Santa Catarina, gerida pela FAHECE.

Texto: Michelle Valle / Comunicação Cepon

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
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