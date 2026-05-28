Saúde promove Seminário Estadual de Vigilância do Óbito para fortalecer prevenção e qualificar assistência

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A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), promove nesta quarta e quinta-feira, 27 e 28, em Florianópolis, o IV Seminário Estadual de Vigilância do Óbito. O evento reúne profissionais, gestores e equipes de saúde de todo o estado para fortalecer as ações de vigilância, qualificar a assistência materno-infantil e ampliar as estratégias de prevenção de mortes evitáveis em Santa Catarina.

O seminário é voltado aos profissionais das equipes municipais e regionais envolvidos na assistência à gestante e à criança, atuantes na vigilância do óbito e integrantes dos comitês de prevenção dos óbitos maternos, infantis e fetais. A programação conta com debates sobre a importância das informações em mortalidade, a qualificação dos processos de investigação dos óbitos e a organização da rede de atenção à saúde para a redução das mortalidades materna, infantil e fetal.

“A vigilância do óbito é uma ferramenta essencial para compreendermos as fragilidades da assistência e avançarmos em políticas públicas mais efetivas. Cada informação analisada representa uma oportunidade de prevenir novas perdas e fortalecer o cuidado à população”, destaca Aline Arceno, gerente de Análises Epidemiológicas e Doenças e Agravos Não Transmissíveis, da Dive.

A vigilância do óbito envolve desde o correto preenchimento da Declaração de Óbito pelo profissional médico até o fluxo de entrega e recolhimento nas unidades notificadoras, a codificação da causa básica e a inserção dos dados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). O processo contempla o monitoramento dos indicadores e a qualificação das informações registradas. Além disso, monitora os óbitos maternos, infantis e fetais, considerados de investigação obrigatória em todo o território nacional.

A partir da investigação e da identificação de fatores relacionados às mortes, é possível avaliar criticamente a assistência prestada à mulher e à criança, discutir a evitabilidade dos casos e recomendar melhorias nos serviços de saúde.

Entre os destaques da programação está o lançamento do e-book de experiências exitosas, publicação que reúne relatos de práticas desenvolvidas por municípios catarinenses voltadas à vigilância do óbito e à atenção materno-infantil. A iniciativa busca incentivar o compartilhamento de experiências bem-sucedidas, fortalecer práticas em saúde e inspirar novas estratégias nos municípios.

Outro tema de relevância será a apresentação dos primeiros resultados da implementação da Vigilância do Near Miss Materno em Santa Catarina. A estratégia visa identificar, de forma oportuna, situações graves ocorridas durante a gestação, parto e puerpério que representaram risco iminente de morte para a mulher. O objetivo é utilizar essas informações para conhecer melhor o cenário catarinense, qualificar a assistência à gestante, parturiente e puérpera e contribuir para a prevenção de óbitos maternos no estado.

O seminário também aborda a implantação da Linha de Cuidado Materno-Infantil de Santa Catarina, reforçando a importância da organização da rede de atenção à saúde, da integração entre os diferentes níveis de assistência e do fortalecimento das ações de cuidado integral à mulher e à criança.

Ao longo dos dois dias, o seminário promove painéis técnicos, apresentação de experiências exitosas dos municípios e debates sobre estratégias para qualificar a assistência materno-infantil e aprimorar os processos de investigação dos óbitos. A iniciativa também fortalece a integração entre vigilância e assistência, contribuindo para a tomada de decisões mais assertivas, o aperfeiçoamento das políticas públicas e a redução das mortes maternas, infantis e fetais evitáveis em Santa Catarina.

Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

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