Com mais de R$ 20 milhões em investimento, reforma do Theatro São Pedro avança em etapas de recuperação estrutural

Na manhã desta quarta-feira (27/5), o governador Eduardo Leite visitou o Theatro São Pedro (TSP), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), para acompanhar o andamento das obras de reforma e restauro de um dos mais importantes patrimônios culturais do Rio Grande do Sul. Acompanhado pelo secretário da Cultura, André Kryszczun, e pelo presidente da Fundação Theatro São Pedro, Luciano Alabarse, Leite reforçou o compromisso do Executivo com a preservação do patrimônio histórico e a ampliação da acessibilidade nos espaços culturais. A ex-secretária da Cultura, Bia Araújo, que deu início ao projeto de restauro em sua gestão, e hoje atua como diretora geral do Instituto Banrisul, também acompanhou a vistoria.

A visita integra o acompanhamento institucional das intervenções realizadas no complexo, referência da atividade artística e da memória cultural gaúcha. O novo espaço, que conta com investimento que ultrapassa os R$ 20 milhões em recursos do governo do Estado, deve ser entregue à comunidade em novembro.

“O Theatro São Pedro faz parte da identidade cultural do Rio Grande do Sul. É um espaço que atravessa gerações, preserva a nossa memória e projeta a produção artística gaúcha para o Brasil e para o mundo. Estamos realizando a maior intervenção estrutural no teatro desde a década de 1980 para garantir que esse patrimônio siga vivo, seguro, acessível e preparado para as próximas décadas, respeitando sua história e, ao mesmo tempo, qualificando a experiência de todos que frequentam este espaço tão simbólico para os gaúchos”, destacou o governador.

“O Theatro São Pedro faz parte da identidade cultural do Rio Grande do Sul”, destacou o governador -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Segurança, acessibilidade e preservação do patrimônio

A reforma do TSP prevê a implantação de sistemas de prevenção e combate a incêndio, incluindo alarmes, detecção de fumaça, iluminação de emergência, portas corta-fogo, hidrantes e extintores, além da substituição de materiais por versões antichamas e da aplicação de proteção ignifugante nas estruturas de madeira. No aspecto de acessibilidade, o projeto contempla rampas, elevador acessível, assentos reservados, banheiros adaptados e sinalização tátil, garantindo mais segurança, autonomia e inclusão ao público.

Essas medidas integram um amplo conjunto de intervenções estruturais e de qualificação do complexo cultural, que inclui ainda restauração de elementos históricos, modernização das instalações elétricas e luminotécnicas, recuperação de pisos, forros, esquadrias e mobiliário, e a requalificação de camarins, sanitários, áreas técnicas e espaços externos.

Leite reforçou o compromisso do Estado com o patrimônio histórico e a ampliação da acessibilidade nos espaços culturais -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“O Theatro São Pedro é patrimônio histórico e referência artístico-cultural, além de patrimônio afetivo dos gaúchos e brasileiros. Por isso, é tão importante esse investimento que o governo do Estado vem fazendo nas obras de qualificação e restauro do espaço. Para a arte continuar existindo e emocionando, ela precisa de um espaço seguro, acessível e acolhedor, e é nosso dever, enquanto poder público, garantir que a sociedade tenha acesso a um ambiente de excelência”, ressaltou o secretário da Cultura.

Andamento das obras

Com previsão de conclusão no final de outubro, a reabertura do Theatro São Pedro está estimada para o início de novembro. Segundo cronograma elaborado pelos responsáveis pela intervenção, os trabalhos estão divididos em seis frentes simultâneas.

Entre os serviços já concluídos e em estágio avançado estão a recuperação das fachadas, preparação e pintura de áreas externas, intervenções de higienização, tratamento de patologias e recuperação de paredes internas. Também avançaram os trabalhos de restauração de forros, esquadrias e elementos em madeira, desmontagens técnicas necessárias para adequação dos espaços, recuperação de escadarias e preparação das áreas que receberão melhorias de acessibilidade, Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) e modernização estrutural.

Reabertura, prevista para novembro, marcará uma nova etapa do teatro, aliando preservação histórica, segurança e acessibilidade -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

"O Theatro São Pedro é reconhecido nacional e internacionalmente pela sua excelência. Aqui vivemos histórias extraordinárias e viveremos outras tantas, não tenho dúvidas. Por isso é tão importante esse investimento feito pelo governo do Estado que não só vai garantir acessibilidade, segurança e mais conforto aos espectadores, mas também um teatro ainda melhor para artistas, produtores e toda classe", afirmou o presidente da Fundação Theatro São Pedro.

Próximas etapas

A partir de junho, ganham ritmo a restauração das esquadrias e a revisão das instalações elétricas, com implantação do sistema de iluminação LED. Ainda nessa fase, entram as adequações de PPCI – portas corta-fogo, extintores, luminárias de emergência, barras antipânico e sinalização – e a aplicação de tinta retardante de chama nas estruturas de madeira.

No segundo semestre, concentram-se os acabamentos: recomposição de assoalhos e pisos, instalação de carpetes e passadeiras, restauro das cadeiras Thonet, implantação do mobiliário da chapelaria e da cafeteria, recuperação das escadarias e qualificação do pátio externo. O novo elevador segue em instalação até outubro, assim como a iluminação de fachada. A etapa final contempla serviços de acabamento, limpeza e desmobilização do canteiro de obras.

Reconhecido como um dos mais tradicionais teatros brasileiros, o Theatro São Pedro recebe, anualmente, milhares de espectadores em programações de música, teatro, dança e formação artística. A reabertura marcará uma nova etapa do espaço, aliando preservação histórica, segurança, acessibilidade e modernização da experiência do público.