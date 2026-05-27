CCT aprova 40 concessões e renovações para emissoras de rádio

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (27), 40 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio localizadas em 15 estados. Os pedidos, que tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs), vão à promulgação.
A maioria dos pedidos aprovados (28) é de rádios comunitárias, que são emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.
Outros projetos (12) tratam de outorga ou renovação de serviços de radiodifusão em frequência modulada (FM). Em nove deles, a outorga ocorreu na modalidade de permissão, que exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem direito a indenização.
Os outros três projetos referem-se a serviços de radiodifusão em onda média (AM), posteriormente adaptados para FM. Nesses casos, a outorga foi feita por concessão, modalidade que também exige licitação, mas tem prazo determinado e só pode ser extinta nas hipóteses previstas em lei.
A reunião desta quarta foi presidida pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).
Os pedidos aprovados são:
Emissoras de rádio outorgadas
Solicitante
Local
Relator
Modalidade
Tipo
Associação Comunitária Central de Araraquara
Araraquara (SP)
Astronauta Marcos Pontes
Renovação
Autorização
Mega Empresa de Comunicações Ltda.
Ribeirão Preto (SP)
Astronauta Marcos Pontes
Renovação
Permissão
Rádio Costa Azul Ltda.
Ubatuba (SP)
Astronauta Marcos Pontes
Renovação
Concessão
Associação Comunitária de Comunicação, Cultural e Social de Capanema
Capanema (PA)
Beto Faro
Renovação
Autorização
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Paulínia
Paulínia (SP)
Beto Faro
Renovação
Autorização
Associação Comunitária de Rádio Comunicações Vale do Rio Jari
Laranjal do Jari (AP)
Beto Faro
Renovação
Autorização
Associação Comunitária Itanhanduense de Radiodifusão
Itanhandu (MG)
Chico Rodrigues
Renovação
Autorização
Associação Comunitária Beneficente Nossa Senhora da Conceição
Pereiras (SP)
Chico Rodrigues
Renovação
Autorização
Rádio Itaperuna Ltda.
Itaperuna (RJ)
Chico Rodrigues
Renovação
Permissão
Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão
Jacutinga (MG)
Confúcio Moura
Renovação
Autorização
Associação Comunitária Vale do Uatumã
Presidente Figueiredo (AM)
Confúcio Moura
Renovação
Autorização
Associação Comunitária de Radiodifusão Artístico e Cultural de São Gonçalo do Sapucaí
São Gonçalo do Sapucaí (MG)
Confúcio Moura
Renovação
Autorização
Associação de Comunicação e Rádio Comunitária do Bairro São Bernardo - Campinas
Campinas (SP)
Dr. Hiran
Renovação
Autorização
ADEPAM - Amazônia em Defesa e Proteção do Meio Ambiente
Benjamim Constant (AM)
Dr. Hiran
Renovação
Autorização
Associação dos Comunicadores Novolindenses
Nova Olinda do Norte (AM)
Dr. Hiran
Renovação
Autorização
Associação de Moradores do Bravo
Serra Preta (BA)
Dra. Eudócia
Renovação
Autorização
Associação de Rádio Difusão Comunitária de Antas
Antas (BA)
Dra. Eudócia
Renovação
Autorização
Rádio Comunitária Diamantina FM de Governador Edison Lobão
Governador Edison Lobão (MA)
Dra. Eudócia
Renovação
Autorização
Associação Comunitária Santa Rita
Santa Rita de Cássia (BA)
Efraim Filho
Renovação
Autorização
Associação Comunitária de Ilhéus
Ilhéus (BA)
Efraim Filho
Renovação
Autorização
Associação Comunitária Zumbi dos Palmares
Itaberaba (BA)
Efraim Filho
Renovação
Autorização
Associação da Rádio Comunitária Alternativa FM
Guaratuba (PR)
Flávio Arns
Renovação
Autorização
Associação de Radiodifusão Comunitária Pérola do Triângulo
Iturama (MG)
Flávio Arns
Renovação
Autorização
Associação Rádio Comunitária de São José dos Pinhais
São José dos Pinhais (PR)
Flávio Arns
Renovação
Autorização
Associação Comunitária Solidária de São Lourenço do Sul
São Lourenço do Sul (RS)
Hamilton Mourão
Outorga
Autorização
Associação Cantina Velha
Vista Gaúcha (RS)
Hamilton Mourão
Outorga
Autorização
Andrômeda Radiodifusão Ltda.
Pelotas (RS)
Hamilton Mourão
Renovação
Permissão
Associação Cultural e Comunitária Amigos de Treze Tílias
Treze Tílias (SC)
Ivete da Silveira
Renovação
Autorização
Associação Comunitária da Ponte para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico
Ponte Serrada (SC)
Ivete da Silveira
Renovação
Autorização
Rádio Independência de Goiânia Ltda.
Goiânia
Izalci Lucas
Renovação
Concessão
Sociedade Rádio Vale do Jaguaribe Ltda.
Limoeiro do Norte (CE)
Izalci Lucas
Renovação
Concessão
Empresa Sergipana de Radiodifusão Ltda.
Aracaju
Laércio Oliveira
Renovação
Permissão
Fundação Vicente Pinzon
Cabo de Santo Agostinho (SE)
Paulo Paim
Renovação
Permissão
Difusora Natureza FM Ltda.
Campina do Monte Alegre (SP)
Paulo Paim
Renovação
Permissão
Associação Comunitária de Rádio de São João do Piauí
São João do Piauí (PI)
Rogério Carvalho
Renovação
Autorização
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Anapurus
Anapurus (MA)
Rogério Carvalho
Renovação
Autorização
Tempo FM Ltda.
Fortaleza
Sérgio Petecão
Renovação
Permissão
Sociedade Rádio Alvorada Ltda.
Belo Horizonte
Sérgio Petecão
Renovação
Permissão
Associação Palmaciana da Comunidade Sede – Aspacs
Palmácia (CE)
Teresa Leitão
Renovação
Autorização
Secretaria de Comunicação Social do Estado da Bahia
Itapetinga (BA)
Teresa Leitão
Outorga
Permissão