Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CCT aprova 40 concessões e renovações para emissoras de rádio

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (27), 40 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio l...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
27/05/2026 às 12h30
CCT aprova 40 concessões e renovações para emissoras de rádio
O senador Astronauta Marcos Pontes presidiu a reunião - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (27), 40 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio localizadas em 15 estados. Os pedidos, que tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs), vão à promulgação.

A maioria dos pedidos aprovados (28) é de rádios comunitárias, que são emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.

Outros projetos (12) tratam de outorga ou renovação de serviços de radiodifusão em frequência modulada (FM). Em nove deles, a outorga ocorreu na modalidade de permissão, que exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem direito a indenização.

Os outros três projetos referem-se a serviços de radiodifusão em onda média (AM), posteriormente adaptados para FM. Nesses casos, a outorga foi feita por concessão, modalidade que também exige licitação, mas tem prazo determinado e só pode ser extinta nas hipóteses previstas em lei.

A reunião desta quarta foi presidida pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

Os pedidos aprovados são:

Emissoras de rádio outorgadas

Solicitante

Local

Relator

Modalidade

Tipo

Associação Comunitária Central de Araraquara
PDL 412/2021

Araraquara (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Renovação

Autorização

Mega Empresa de Comunicações Ltda.
PDL 677/2024

Ribeirão Preto (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Renovação

Permissão

Rádio Costa Azul Ltda.
PDL 700/2024

Ubatuba (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Renovação

Concessão

Associação Comunitária de Comunicação, Cultural e Social de Capanema
PDL 909/2021

Capanema (PA)

Beto Faro

Renovação

Autorização

Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Paulínia
PDL 1.014/2021

Paulínia (SP)

Beto Faro

Renovação

Autorização

Associação Comunitária de Rádio Comunicações Vale do Rio Jari
PDL 1.035/2021

Laranjal do Jari (AP)

Beto Faro

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Itanhanduense de Radiodifusão
PDL 666/2021

Itanhandu (MG)

Chico Rodrigues

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Beneficente Nossa Senhora da Conceição
PDL 727/2021

Pereiras (SP)

Chico Rodrigues

Renovação

Autorização

Rádio Itaperuna Ltda.
PDL 565/2024

Itaperuna (RJ)

Chico Rodrigues

Renovação

Permissão

Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão
PDL 229/2022

Jacutinga (MG)

Confúcio Moura

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Vale do Uatumã
PDL 273/2023

Presidente Figueiredo (AM)

Confúcio Moura

Renovação

Autorização

Associação Comunitária de Radiodifusão Artístico e Cultural de São Gonçalo do Sapucaí
PDL 48/2024

São Gonçalo do Sapucaí (MG)

Confúcio Moura

Renovação

Autorização

Associação de Comunicação e Rádio Comunitária do Bairro São Bernardo - Campinas
PDL 532/2021

Campinas (SP)

Dr. Hiran

Renovação

Autorização

ADEPAM - Amazônia em Defesa e Proteção do Meio Ambiente
PDL 215/2023

Benjamim Constant (AM)

Dr. Hiran

Renovação

Autorização

Associação dos Comunicadores Novolindenses
PDL 216/2023

Nova Olinda do Norte (AM)

Dr. Hiran

Renovação

Autorização

Associação de Moradores do Bravo
PDL 1.151/2021

Serra Preta (BA)

Dra. Eudócia

Renovação

Autorização

Associação de Rádio Difusão Comunitária de Antas
PDL 219/2023

Antas (BA)

Dra. Eudócia

Renovação

Autorização

Rádio Comunitária Diamantina FM de Governador Edison Lobão
PDL 311/2023

Governador Edison Lobão (MA)

Dra. Eudócia

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Santa Rita
PDL 853/2021

Santa Rita de Cássia (BA)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Associação Comunitária de Ilhéus
PDL 959/2021

Ilhéus (BA)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Zumbi dos Palmares
PDL 1.031/2021

Itaberaba (BA)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Associação da Rádio Comunitária Alternativa FM
PDL 650/2021

Guaratuba (PR)

Flávio Arns

Renovação

Autorização

Associação de Radiodifusão Comunitária Pérola do Triângulo
PDL 846/2021

Iturama (MG)

Flávio Arns

Renovação

Autorização

Associação Rádio Comunitária de São José dos Pinhais
PDL 1.095/2021

São José dos Pinhais (PR)

Flávio Arns

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Solidária de São Lourenço do Sul
PDL 70/2024

São Lourenço do Sul (RS)

Hamilton Mourão

Outorga

Autorização

Associação Cantina Velha
PDL 73/2024

Vista Gaúcha (RS)

Hamilton Mourão

Outorga

Autorização

Andrômeda Radiodifusão Ltda.
PDL 77/2024

Pelotas (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Permissão

Associação Cultural e Comunitária Amigos de Treze Tílias
PDL 299/2022

Treze Tílias (SC)

Ivete da Silveira

Renovação

Autorização

Associação Comunitária da Ponte para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico
PDL 377/2022

Ponte Serrada (SC)

Ivete da Silveira

Renovação

Autorização

Rádio Independência de Goiânia Ltda.
PDL 433/2024

Goiânia

Izalci Lucas

Renovação

Concessão

Sociedade Rádio Vale do Jaguaribe Ltda.
PDL 443/2024

Limoeiro do Norte (CE)

Izalci Lucas

Renovação

Concessão

Empresa Sergipana de Radiodifusão Ltda.
PDL 728/2025

Aracaju

Laércio Oliveira

Renovação

Permissão

Fundação Vicente Pinzon
PDL 630/2024

Cabo de Santo Agostinho (SE)

Paulo Paim

Renovação

Permissão

Difusora Natureza FM Ltda.
PDL 637/2024

Campina do Monte Alegre (SP)

Paulo Paim

Renovação

Permissão

Associação Comunitária de Rádio de São João do Piauí
PDL 862/2021

São João do Piauí (PI)

Rogério Carvalho

Renovação

Autorização

Associação de Desenvolvimento Comunitário de Anapurus
PDL 877/2021

Anapurus (MA)

Rogério Carvalho

Renovação

Autorização

Tempo FM Ltda.

Fortaleza

Sérgio Petecão

Renovação

Permissão

Sociedade Rádio Alvorada Ltda.
PDL 662/2024

Belo Horizonte

Sérgio Petecão

Renovação

Permissão

Associação Palmaciana da Comunidade Sede – Aspacs
PDL 439/2019

Palmácia (CE)

Teresa Leitão

Renovação

Autorização

Secretaria de Comunicação Social do Estado da Bahia
PDL 534/2023

Itapetinga (BA)

Teresa Leitão

Outorga

Permissão



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O senador Astronauta Marcos Pontes na presidência da audiência pública - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Esforço conjunto é essencial contra El Niño, segundo debatedores no Senado

O possível impacto climático do El Niño, que pode prejudicar severamente a população e a economia em 2026 e 2027, foi um dos principais temas de de...

 A reunião da CDH em que foi aprovado o convite ao ministro da Saúde - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

CDH aprova convite a ministro da Saúde para falar sobre Caderneta da Gestante

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (27) convite ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para prestar esclarecimentos ...

 O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros, foi o responsável pelo texto aprovado nesta quarta-feira por esse colegiado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Projeto que sobre renegociação de dívidas de produtores rurais vai ao Plenário

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou nesta quarta (27) o projeto de lei que cria uma linha de financiamento — com recursos do ...

 Presidente da CEsp, a senadora Leila Barros (C) comandou o debate - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Debatedores defendem esporte para inclusão de PCDs

A Comissão de Esporte (CEsp) debateu, nesta quarta-feira (27), os avanços e desafios na promoção do esporte entre pessoas com deficiência (PCD). Es...

 Senadoras Roberta Acioly e Damares Alves, presidente da CDH e relatora do projeto - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

CDH aprova proibição de publicidade em jogos on-line para crianças

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (27) projeto que proíbe publicidade comercial em jogos eletrônicos direcionados a c...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
14° Sensação
2.08 km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
HSA Há 3 horas

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela suspende temporariamente visitas a pacientes internados
Tecnologia Há 5 horas

BESS vira infraestrutura estratégica no Brasil
Senado Federal Há 5 horas

Esforço conjunto é essencial contra El Niño, segundo debatedores no Senado
Economia Há 5 horas

Bancos transferem R$ 5,7 bi de valores esquecidos para o Desenrola
Política Há 5 horas

Lula celebra alta do IDH e projeta avanço com transição energética

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,670,42 -1,21%
Ibovespa
175,744,38 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias