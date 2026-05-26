Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Em pronunciamento nesta terça-feira (26), o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou o programa Desenrola, proposto em maio deste ano para renegociação de dívidas e linhas de crédito com garantia do Tesouro Nacional.

Segundo ele, o atual governo repete medidas adotadas em gestões anteriores do Partido dos Trabalhadores, com expansão de despesas e estímulo ao consumo.

— Um governo que adora fazer dívida passou esse mesmo hábito para a nossa população, que hoje faz das tripas coração para conviver com uma inflação que não cede e com dívidas assustadoras, as quais o governo julga poder resolver com o band-aid que ele criou, chamado de Desenrola — afirmou o senador.

Mourão também destacou a atual situação dos produtores rurais do Rio Grande Sul, que, de acordo com o parlamentar, enfrentam dificuldades provocadas por eventos climáticos, quebra de safra, aumento do custo de insumos e problemas de infraestrutura.

— Lanço desta tribuna um brado de socorro em nome do agro brasileiro e, em particular, do Rio Grande do Sul: não queremos esmola — disse Mourão.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly