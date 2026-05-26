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Promoção do Cartão de TODOS sorteia camisas da Seleção

Em clima de Copa, a campanha promocional ‘TODOS na Mesma Torcida’ convida participantes a testar a sorte no jogo ‘Chute ao Gol’, disponível no apli...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 21h43
Promoção do Cartão de TODOS sorteia camisas da Seleção
Banco de Imagens Envato

Com a aproximação da Copa, o futebol passa a ocupar ainda mais espaço na rotina dos brasileiros, movimentando não apenas torcedores, mas também o consumo, o entretenimento e a cultura popular. De acordo com o estudo "Placar das Finanças", realizado pela Creditas em parceria com a Opinion Box, 74% dos brasileiros pretendem gastar durante o torneio, e 47% afirmam que podem aumentar os gastos a cada avanço da Seleção nas fases da competição.

Aproveitando esse cenário e a conexão dos brasileiros com a Seleção Brasileira, o Cartão de TODOS lançou a campanha promocional "TODOS na Mesma Torcida", que vai premiar os novos clientes com 100 camisas oficiais da Seleção. A ação ocorre entre os dias 18 e 31 de maio e transforma o processo de adesão ao Cartão em uma experiência interativa dentro do aplicativo da marca. A promoção faz parte da campanha de mesmo nome lançada pela empresa, que traz o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e a cantora Negra Li como protagonistas.

Para participar, basta contratar o Cartão de TODOS pelo telefone 0800-729-2071, via WhatsApp (11) 4003-7537, pelo site, pelo aplicativo da marca ou presencialmente em uma das unidades distribuídas pelo país, dentro do período da ação, e acessar o jogo "Chute ao Gol". Para quem contratar o Cartão pelo site ou pelo app, durante os dias da campanha, a adesão será gratuita.

Após a adesão, o novo cliente baixa o app e pode participar do jogo. Ao marcar o gol, ganha o prêmio e leva uma camisa da Seleção. Ao todo, serão distribuídas 100 unidades durante a campanha, por meio dos desafios diários disponíveis na plataforma.

"A promoção ‘TODOS na Mesma Torcida’ foi pensada para conectar um tema que mobiliza os brasileiros, o futebol, com uma experiência leve e divertida para os nossos clientes. Além de apresentar os benefícios do Cartão de TODOS, a campanha cria um momento de interação e aproxima ainda mais a marca da rotina das famílias", afirma Mariana Rangel, diretora de marketing do Cartão de TODOS.

Para Ronaldinho Gaúcho, que estrela a campanha associada à promoção, participar do projeto foi uma forma de reviver uma das maiores paixões do país. "Futebol sempre foi alegria para o brasileiro. Quando ouvi a música e vi a ideia da campanha, achei muito a nossa cara. Tem energia, tem união e mostra esse jeito leve e feliz que o povo brasileiro tem de torcer", comenta o ex-jogador.

O Cartão de TODOS possui mais de 400 unidades presentes em todo o território nacional — nas cidades com mais de 100 mil habitantes — e permite que os filiados acessem serviços de saúde, educação e lazer com desconto e preços reduzidos. Ao aderir ao Cartão, o titular, seu cônjuge e seus filhos, com até 21 anos, podem acessar uma série de vantagens, como consultas médicas com valores acessíveis, compra de medicamentos com até 35% de desconto, gás de cozinha com 12% de cashback, compra de itens essenciais com desconto em milhares de estabelecimentos em todo o país, além de cashback, no aplicativo, ao comprar em empresas parceiras.

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