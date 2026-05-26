Definidos os duelos da oitavas da Copa do Brasil, com clássico no RJ

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e os mandos de camo foram definidos por sorteio nesta terça-feira (26) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Entre os embates com 14 times da Série A e apenas dois da Série B do Campeonato Brasileiro (Juventude e Fortaleza), haverá apenas um clássico regional, entre os cariocas Vasco x Fluminense. Os times se enfrentaram ano passado nas semifinais do torneio e o Cruzmaltino avançou à final.

Os jogos ocorrerão após a pausa no calendário em razão da Copa do Mundo. As partidas estão previstas para o início de agosto - dias 1º e 2 (ida) e dias 5 e 6 (volta). A CBF ainda divulgará a programação com datas e horários das partidas.

Os clubes que decidirão a classificação às quartas em casa estão Fluminense, Corinthians, Grêmio, Vitória, Juventude, Remo, Cruzeiro e Fortaleza.

AGORA O CLIMA ESQUENTOU DE VEZ! ?



Os confrontos das oitavas de final estão definidos… e só tem pedreira pela frente! É rivalidade, pressão, estádio pulsando e 180 minutos pra separar os fortes dos gigantes! ?



Datas-base dos jogos de ida e volta ?



⏩ 01/agosto (sábado)

⏪… pic.twitter.com/4xLjopE4vM — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) May 26, 2026

A Copa do Brasil começou em 18 de fevereiro e reuniu 128 times, 34 a mais que na edição de 2025. Pela primeira vez o torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores da América: o campeão se classifica diretamente à fase de grupos e o vice disputará a Pré-Libertadores.

Duelos das oitavas

Confronto 1

Vasco x Fluminense – Estádio do Maracanã

Fluminense x Vasco - Maracanã

Confronto 2

Internacional x Corinthians - Beira-Rio

Corinthians x Internacional - Neo Química Arena

Confronto 3

Mirassol x Grêmio – Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

Grêmio x Mirassol - Arena do Grêmio

Confronto 4

Athletico-PR x Vitória - Arena da Baixada

Vitória x Athletico-PR – Estádio do Barradão

Confronto 5

Atlético-MG x Juventude - Arena MRV

Juventude x Atlético-MG – Estádio Alfredo Jaconi

Confronto 6

Santos x Remo - Vila Belmiro

Remo x Santos – Estádio do Mangueirão

Confronto 7

Chapecoense x Cruzeiro - Arena Condá

Cruzeiro x Chapecoense – Estádio do Mineirão

Confronto 8

Palmeiras x Fortaleza - Nubank Parque

Fortaleza x Palmeiras - Arena Castelão