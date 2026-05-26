Definidos os duelos da oitavas da Copa do Brasil, com clássico no RJ

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e os mandos de camo foram definidos por sorteio nesta terça-feira (26) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Entre os embates com 14 times da Série A e apenas dois da Série B do Campeonato Brasileiro (Juventude e Fortaleza), haverá apenas um clássico regional, entre os cariocas Vasco x Fluminense. Os times se enfrentaram ano passado nas semifinais do torneio e o Cruzmaltino avançou à final.
Os jogos ocorrerão após a pausa no calendário em razão da Copa do Mundo. As partidas estão previstas para o início de agosto - dias 1º e 2 (ida) e dias 5 e 6 (volta). A CBF ainda divulgará a programação com datas e horários das partidas.
Os clubes que decidirão a classificação às quartas em casa estão Fluminense, Corinthians, Grêmio, Vitória, Juventude, Remo, Cruzeiro e Fortaleza.
AGORA O CLIMA ESQUENTOU DE VEZ! ?— Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) May 26, 2026
Os confrontos das oitavas de final estão definidos… e só tem pedreira pela frente! É rivalidade, pressão, estádio pulsando e 180 minutos pra separar os fortes dos gigantes! ?
Datas-base dos jogos de ida e volta ?
⏩ 01/agosto (sábado)
⏪… pic.twitter.com/4xLjopE4vM
A Copa do Brasil começou em 18 de fevereiro e reuniu 128 times, 34 a mais que na edição de 2025. Pela primeira vez o torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores da América: o campeão se classifica diretamente à fase de grupos e o vice disputará a Pré-Libertadores.
Confronto 1
Vasco x Fluminense – Estádio do Maracanã
Fluminense x Vasco - Maracanã
Confronto 2
Internacional x Corinthians - Beira-Rio
Corinthians x Internacional - Neo Química Arena
Confronto 3
Mirassol x Grêmio – Estádio Municipal José Maria de Campos Maia
Grêmio x Mirassol - Arena do Grêmio
Confronto 4
Athletico-PR x Vitória - Arena da Baixada
Vitória x Athletico-PR – Estádio do Barradão
Confronto 5
Atlético-MG x Juventude - Arena MRV
Juventude x Atlético-MG – Estádio Alfredo Jaconi
Confronto 6
Santos x Remo - Vila Belmiro
Remo x Santos – Estádio do Mangueirão
Confronto 7
Chapecoense x Cruzeiro - Arena Condá
Cruzeiro x Chapecoense – Estádio do Mineirão
Confronto 8
Palmeiras x Fortaleza - Nubank Parque
Fortaleza x Palmeiras - Arena Castelão