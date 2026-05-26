Romarias de Juazeiro do Norte no calendário turístico seguem para sanção

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira (26), em votação final, projeto que inclui no calendário turístico oficial do Brasil as datas das romarias do município de Juazeiro do Norte (CE). Romarias como a de São Sebastião, de Nossa Senhora das Candeias e as que lembram o nascimento e morte de Padre Cícero estão na lista. Caso não haja recurso para votação em Plenário, o projeto segue para sanção presidencial.

O PL 6.223/2023 , do deputado Yury do Paredão (MDB-CE), recebeu parecer favorável do senador Camilo Santana (PT-CE), que destacou a relevância das celebrações para o turismo local e nacional.

— Trata-se de uma iniciativa louvável, que reconhece o turismo religioso numa das regiões que mais recebem peregrinos em todo o país.

As romarias de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, são reconhecidas pela quantidade de pessoas atraídas anualmente ao local. O projeto inclui dez celebrações no calendário turístico oficial:

Morte da beata Maria de Araújo, 17 de janeiro;

São Sebastião, de 18 a 20 de janeiro;

Nossa Senhora das Candeias, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro;

Nascimento do Padre Cícero, 24 de março;

Morte do Padre Cícero, 20 de julho;

Nossa Senhora das Dores, de 10 a 15 de setembro;

São Francisco, de 24 de setembro a 5 de outubro;

Finados, de 29 de outubro a 2 de novembro;

Ordenação do Padre Cícero, 30 de novembro; e

Ciclo natalino, de 3 de dezembro a 6 de janeiro.

De acordo com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, a cidade recebe anualmente mais de 3 milhões de visitantes. O local é um dos principais destinos de turismo religioso e cultural do Brasil, atraindo fiéis e turistas de todo o país. A cidade concentra atrativos religiosos que permanecem movimentados durante todo o ano, como o Horto do Padre Cícero, a Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores e o Memorial Padre Cícero.