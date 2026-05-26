CBF define confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026

A Confederação Brasileira de Futebol realizou o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Os duelos prometem equilíbrio e grandes clássicos nacionais na próxima fase da competição, considerada uma das mais importantes do calendário do futebol brasileiro.

Entre os destaques está o clássico carioca entre Vasco da Gama e Fluminense, além do confronto entre Internacional e Corinthians, reunindo duas equipes tradicionais do futebol nacional.

Os demais confrontos ficaram definidos da seguinte forma: Mirassol enfrenta o Grêmio; Athletico Paranaense encara o Vitória; enquanto Atlético Mineiro joga contra o Juventude.

Também foram sorteados os confrontos entre Santos e Remo, Chapecoense diante do Cruzeiro, além do duelo entre Palmeiras e Fortaleza.

Conforme definido no sorteio, os times posicionados à esquerda farão o jogo de ida em casa. A CBF ainda divulgará oficialmente as datas, horários e detalhes dos confrontos de ida e volta da competição.

Confrontos das Oitavas de Final

Vasco da Gama x Fluminense

Internacional x Corinthians

Mirassol x Grêmio

Athletico-PR x Vitória

Atlético-MG x Juventude

Santos x Remo

Chapecoense x Cruzeiro

Palmeiras x Fortaleza

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