Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CSP rejeita proposta que estende hipóteses de prisão em flagrante

A Comissão de Segurança Pública (CSP) decidiu rejeitar projeto que ampliaria as hipóteses de prisão em flagrante em casos de lesão corporal, tentat...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
26/05/2026 às 15h15
CSP rejeita proposta que estende hipóteses de prisão em flagrante
O parecer pela rejeição, do senador Esperidião Amin (telão), agora segue para a CCJ - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) decidiu rejeitar projeto que ampliaria as hipóteses de prisão em flagrante em casos de lesão corporal, tentativa de homicídio e homicídio. A proposta previa que o autor dos crimes pudesse ser considerado em flagrante enquanto perdurasse a recuperação da vítima. O parecer pela rejeição, do senador Esperidião Amin (PP-SC), agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), o PL 1.052/2022 altera o Código de Processo Penal para estabelecer que seja considerado em flagrante quem praticar lesão corporal ou tentativa de homicídio enquanto durar o período de recuperação da vítima.

A proposta também prevê que, se a vítima morrer, a situação de flagrante deverá permanecer por até sete dias depois da morte. Com isso, a prisão em flagrante poderia ocorrer mesmo depois do momento imediatamente posterior ao crime, desde que a vítima ainda estivesse em recuperação ou tivesse morrido em razão da agressão.

Pelas regras atuais, o código considera em flagrante quem está cometendo o crime, quem acaba de cometê-lo, quem é perseguido logo depois em situação que indique ser o autor ou quem é encontrado, logo depois, com armas, objetos ou papéis ligados ao crime. O projeto acrescenta nova hipótese a essa lista.

No entanto, para Esperidião Amin a prisão em flagrante exige ligação imediata entre o crime e a prisão. Segundo o parecer, a ligação existe nos momentos em que o crime está acontecendo, tenha acabado de acontecer, há perseguição logo depois do fato ou o suspeito é encontrado com objetos ligados ao crime.

O relator afirmou que a ligação imediata não existe necessariamente entre a agressão e o período de recuperação da vítima ou sua morte. Segundo ele, a recuperação ou o falecimento podem ocorrer semanas, meses ou até anos depois do crime.

O parecer também ressalta que a prisão em flagrante é uma medida cautelar e excepcional. Depois da prisão, o caso deve ser encaminhado ao juiz, que pode mandar soltar a pessoa, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Para o relator, quando houver necessidade de prender o suspeito antes de uma condenação definitiva, o caminho adequado é a prisão preventiva, desde que estejam presentes os requisitos previstos no código e haja decisão da autoridade judicial competente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Em pronunciamento nesta terça-feira (26), o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou o programa Desenrola, proposto em maio deste ano par...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Hermes Klann defende regulamentação do ensino domiciliar no Brasil

O senador Hermes Klann (PL-SC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), defendeu a regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. Ao ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Girão critica condenação de casal por homeschooling e cobra votação de projeto

O senador Eduardo Girão criticou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), a condenação de um casal de São Paulo por prática de ensino...

 O projeto segue para análise do Plenário - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

CAE aprova empréstimo entre o governo do Piauí e o Bird

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (26) mensagem que autoriza o empréstimo de 58 bilhões de ienes japoneses (cerca d...

 Relatora, a Professora Dorinha Seabra disse que a retenção dos recursos prejudica a prestação de serviços públicos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Avança projeto que limita retenção de fundos para pagamento do INSS

Projeto aprovado nesta terça-feira (26) pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) proíbe a União de reter mais de 5% dos repasses dos Fundos ...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,374,79 -0,47%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias