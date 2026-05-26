Corinthians será o adversário do Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil

Na manhã desta terça-feira (26), em sorteio realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, o Colorado conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil: o Inter enfrentará o Corinthians.

Com data-base no dia 2 de agosto, o confronto de ida será disputado no estádio Beira-Rio. Já o duelo de volta, com data prevista para 5 de agosto, será com mando de campo adversário.

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