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Grêmio encara o Mirassol nas oitavas de final da Copa do Brasil

Com jogo de volta na Arena, Tricolor enfrenta o time paulista em agosto com transmissão da Rádio Província FM

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
26/05/2026 às 15h00
Grêmio encara o Mirassol nas oitavas de final da Copa do Brasil
Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira (26), o Grêmio conheceu o seu próximo adversário na Copa do Brasil, conforme sorteio realizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O Tricolor vai encarar o Mirassol-SP nas oitavas de final. O jogo de ida será fora de casa e a decisão para a fase seguinte na Arena do Grêmio.

Na quinta fase da Copa do Brasil, o Grêmio enfrentou o Confiança-SE, também decidido por sorteio. Com o agregado em 5 a 0, a equipe gremista avançou para as oitavas de final, que tem as datas-base para os dias 1º e 5 de agosto.

Avançando para as quartas de final, o próximo enfrentamento também será definido em sorteio pela CBF, bem como o chaveamento até a final. A grande decisão acontecerá em jogo único, no dia 6 de dezembro. A Rádio Província transmites os jogos através da Rede Gaúcha.

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