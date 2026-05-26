Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seminário do Fórum Permanente de Apoio à Formação de Professores fortalece políticas de qualificação de educadores no Estado

Com o objetivo de articular políticas estratégicas e qualificar a formação dos profissionais de ensino no Estado, a Secretaria da Educação (Seduc) ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/05/2026 às 14h40
Seminário do Fórum Permanente de Apoio à Formação de Professores fortalece políticas de qualificação de educadores no Estado
Seduc lança diretrizes estaduais para fortalecer a formação de profissionais da educação -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Com o objetivo de articular políticas estratégicas e qualificar a formação dos profissionais de ensino no Estado, a Secretaria da Educação (Seduc) promoveu, na segunda-feira (25/5), o seminário do Fórum Permanente de Apoio à Formação de Professores (Forprofe-RS). O evento ocorreu no campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre, reunindo representantes do terceiro setor e de órgãos públicos, especialistas, além de autoridades da área educacional.

Os debates, divididos em diferentes painéis temáticos, abordaram questões e reflexões sobre a valorização docente e a formação inicial e continuada. A programação foi transmitida na íntegra pelo canal TV Seduc RS, no YouTube .

Além da Seduc, o encontro foi uma iniciativa realizada em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e com as universidades públicas e comunitárias que integram o fórum. O principal destaque foi o lançamento das Diretrizes Estaduais de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação do Rio Grande do Sul, que estabelecem um conjunto de normas e um novo sistema de formação de base e de aperfeiçoamento.

Cooperação institucional

Durante a mesa de abertura, a titular da Seduc, Raquel Teixeira, comentou que o documento lançado representa a consolidação de ações que já são realizadas na Rede Estadual. “O que nós estamos lançando não são ações pontuais de formação. É uma política que fortalece o conhecimento pedagógico do professor, que estimula a inovação, e, acima de tudo, cria uma cultura de desenvolvimento profissional ao longo da trajetória do docente, vinculada ao trabalho que ele faz na sala de aula e aos resultados de aprendizagem," afirmou.

Diretrizes buscam integração das políticas educacionais e organiza ações de base, de aperfeiçoamento e de especialização -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc
Diretrizes buscam integração das políticas educacionais e organiza ações de base, de aperfeiçoamento e de especialização -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Raquel também ressaltou que o objetivo do seminário é integrar as diversas instituições para assegurar, assim, que as políticas educacionais sejam efetivadas na prática. "Para que uma política educacional seja realmente implementada, ela precisa se aplicar de forma coerente e coesa em todos os níveis e em todas as etapas. Isso envolve a Seduc, as coordenadorias regionais, as escolas e a sala de aula, como também instituições como o Tribunal de Contas, o Conselho de Educação, as universidades, o Ministério Público e as redes municipais, para que possamos ter uma política gaúcha de educação que responda às demandas desafiadoras do século 21 que nós vivemos”, enfatizou Raquel.

A presidente do Conselho Estadual de Educação, Fátima Ehlert, por sua vez, trouxe à tona os desafios recentes enfrentados pela rede de ensino. “Precisamos investir na formação dos professores diante de realidades que mudaram muito nos últimos anos, especialmente após a pandemia, os avanços tecnológicos e as enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul. A educação precisa estar em movimento, respondendo aos desafios da realidade por meio de políticas públicas consistentes”, disse.

Representando o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a promotora de Justiça Cristiane Della Mea Corrales defendeu a importância da articulação coletiva. “Por meio de momentos como esse, de escuta, de diálogo e também de capacitação, ouvindo especialistas que trazem muita experiência, diferentes olhares e subsídios, que conseguiremos vencer os desafios da escola. Essa interlocução de capacitações e o trabalho em conjunto geram muitas oportunidades para todos nós."

Atuação conjunta pela educação

O reitor da PUCRS, Irmão Manuir José Mentges, lembrou que a educação exige uma visão ampliada, reforçando que as instituições de ensino superior devem aproximar seus currículos dos problemas reais da educação básica. "Esse também é o momento de a universidade se colocar à disposição, porque a educação sempre é um ato coletivo. A educação requer constância e tempo; nós não mudamos os desafios educacionais de um lado para o outro. Nós precisamos criar uma cultura de valorização, de planejamento, de execução, de cuidado e de olharmos para o longo prazo, adotando uma estratégia para pensar currículos mais próximos dos reais problemas ou dos desafios da educação."

Pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), o vice-presidente da instituição, conselheiro Cezar Miola, chamou atenção para o dever de assumir um compromisso compartilhado. "Nós queremos formação qualificada em todos os elementos autorizados a participar desse processo. A fala do TCE é de aproximação e de diálogo continuado, pois a nossa responsabilidade é fazer parte desse processo de transformação, de mudança e de aprimoramento em relação às políticas públicas. Defender a escola pública é trabalhar exatamente para que ela seja uma instituição inclusiva, de qualidade, universal e, sobretudo, pautada pelo cuidado. Esse é o desafio que todos nós temos pela frente."

Seminário destacou valorização profissional e inovação pedagógica -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc
Seminário destacou valorização profissional e inovação pedagógica -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Logo após, a programação seguiu com o painel de lançamento das “Diretrizes Estaduais de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação do RS”. Além de Raquel, estiveram presentes no palco a professora e consultora da Unesco, Débora Garofalo (premiada com oGlobal Teacher Influencer of the Year) e por Paulo Andrade (presidente do Instituto Iungo). A mediação ficou a cargo do subsecretário de Desenvolvimento da Educação da Seduc, Marcelo Jeronimo Araujo.

"O Rio Grande do Sul conta com uma secretaria forte e com escolas altamente mobilizadas e engajadas. Nosso papel é apoiar, estar junto e colaborar. Já construímos parcerias de sucesso no Ensino Médio gaúcho, no Programa Aprende Mais e na estruturação do projeto de vida dos estudantes. Desenvolvemos diversas ações formativas, mas sabíamos que era preciso ir além e sistematizá-las. Por isso, colaboramos ativamente no processo de elaboração dessas diretrizes, mantendo um olhar muito cuidadoso e coerente com as legislações estadual e federal”, destacou Andrade.

Na sequência, ocorreu o painel sobre “Desenvolvimento profissional docente e formação inicial”, reunindo a secretária Carla Moreira o Amaral (Undime), Antonio Mauricio Medeiros Alves (UFPel), Luciane Spanhol Bordignon (UPF) e Sherol Santos (Seduc), com mediação do professor Henri Fuchs (Anfope).

Apresentação das diretrizes

Alinhada à Agenda da Educação 2025-2035 , a política, lançada durante o fórum, busca consolidar a qualificação dos profissionais da educação, tendo como princípios a valorização docente, o desenvolvimento contínuo e a transformação pedagógica com base em evidências.

Para organizar as ações formativas e alcançar resultados como a melhoria da qualidade da aprendizagem, a redução das desigualdades e a governança de rede com o uso de tecnologia e inteligência artificial (I.A.), a nova política foi dividida em duas tipologias de formação:

  • Formações de base:voltadas ao fortalecimento das competências essenciais para o exercício das funções de cada perfil profissional na Rede Estadual de Ensino.

  • Formações de aperfeiçoamento:destinadas ao aprofundamento de conhecimentos específicos e ao desenvolvimento de especializações profissionais.

Assim, as diretrizes serão implementadas de forma prática por meio de quatro eixos estruturantes, que orientam e norteiam as ações na Rede Estadual:

  • Gestão educacional:fortalecimento das equipes diretivas e pedagógicas das escolas.

  • Regência de classe:formação continuada e adoção de novas metodologias para professores em atuação em sala de aula.

  • Equipes escolares de suporte e técnicas:qualificação dos servidores de apoio das escolas e dos técnicos da Seduc e das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

  • Especialização docente:articulação com programas de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) junto às universidades parceiras.

Debates e encerramento

A programação do seminário seguiu ao longo da tarde. Após o intervalo para o almoço, os trabalhos foram retomados com o painel "Desenvolvimento profissional docente e formação continuada", que contou com as contribuições de Carla Moreira do Amaral (Undime), Alexander Montero Cunha (UFRGS) e Adriana Kampff (PUCRS), sob mediação de Ana Carolina Melos (Seduc).

Na sequência, foi realizada uma atividade no formato de mesa redonda. Com o tema "Formação inicial e continuada sob a perspectiva das escolas – Pibid, extensão e pesquisa", participaram o professor César Lopes (UFRGS), o diretor Vinicius Soares (Escola Francisco Caldas Junior), a diretora Alessandra Lemes (Instituto de Educação General Flores da Cunha) e Haroldo Rocha (Movimento Profissão Docente), com mediação de Márcio André Rodrigues Martins (Unipampa).

"A agenda principal da educação são as pessoas. Ao contrário do que muitos dizem, o foco não é a tecnologia, que deve funcionar apenas como um acelerador e uma ferramenta. O nosso verdadeiro desafio é a qualificação das lideranças. Não basta dominar o conteúdo, é preciso saber ensinar. A profissão docente é feita de relações humanas. Uma criança não aprende por obra de um único professor, por melhor que ele seja, mas sim pelo esforço conjunto de todo o time da escola," afirmou Haroldo.

O encerramento do evento foi conduzido pela secretária-adjunta em exercício da Educação, Iracema Castelo Branco, que sintetizou os desafios impostos pelas mudanças da atualidade.

"Este seminário demonstra o valor do diálogo e da construção conjunta entre a Rede Estadual, as redes municipais, representadas pela Undime, e, principalmente, com os professores, que precisam de todo o nosso apoio. Estamos diante do desafio complexo de uma sociedade em profunda transformação, cujo futuro ainda não conhecemos plenamente. Com o avanço tecnológico, os modelos de trabalho mudam, mas existem elementos que a máquina jamais poderá reproduzir, pois pertencem à nossa essência humana: a educação e a aprendizagem," reforçou.

O seminário também contou com a presença de organizações do terceiro setor voltadas ao desenvolvimento docente, incluindo o Instituto Iungo, Instituto Reúna, Instituto Unibanco, Fundação Telefônica Vivo, Movimento Profissão Docente, Cenpre, Instituto Escola da Escolha, Instituto Natura e Instituto Sonho Grande.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Educação Há 19 horas

Metade dos estudantes não vê debate antirracista na escola, diz estudo

Dados estão em levantamento inédito divulgado nesta terça-feira

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Resultados de recursos do Enem 2026 já estão disponíveis

Candidatos devem consultar na Página do Participante

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Enem 2026: inscrições começam nesta segunda; prazo vai até 5 de junho

Provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro
Educação Há 2 dias

Pé-de-Meia 2026: pagamento da terceira parcela do começa nesta segunda

Depósitos são feitos conforme o mês de nascimento do estudante

 (Foto: Agência Brasil)
Enem Há 2 dias

Começam as inscrições para o Enem; provas serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro

O valor da taxa de inscrição permanece em R$ 85

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,532,49 -0,43%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias