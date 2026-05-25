Comissão ouve ministro de Minas e Energia sobre antecipação da operação de termelétricas

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados ouve, nesta quarta-feira (27), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a proposta do governo de antecipar a entrada em operação de termelétricas contratadas no Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) de 2026.

A medida é defendida pelo ministério como forma de reforçar a segurança do sistema elétrico, mas tem gerado questionamentos sobre eventual impacto nas tarifas, critérios de escolha das usinas e segurança jurídica dos contratos firmados no leilão.

O ministro também deve tratar de outros assuntos relacionados à pasta.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 14.