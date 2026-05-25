Seleção Brasileira se apresenta na próxima quarta-feira para reta final de preparação

A Seleção Brasileira de Futebol inicia na próxima quarta-feira, dia 27 de maio, a fase final de preparação visando os próximos compromissos da temporada. A apresentação oficial dos jogadores convocados acontecerá na Granja Comary, em Teresópolis, onde a comissão técnica dará início aos treinamentos.

Durante o período de preparação, a equipe realizará um amistoso de despedida no Brasil diante da seleção do Panamá. A partida está marcada para o dia 31 de maio, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 18h30.

Após o compromisso em solo brasileiro, a delegação embarca no dia 1º de junho para os Estados Unidos, onde dará sequência aos treinamentos e à adaptação para os próximos desafios internacionais.

Já no dia 6 de junho, o Brasil enfrenta o Egito em amistoso internacional no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O confronto servirá como último teste antes da estreia oficial da equipe na competição mundial.

O Brasil está no Grupo C e disputará suas partidas da primeira fase nas seguintes datas e locais:

1ª rodada (13/06): Brasil X Marrocos - MetLife Stadium (Nova Jersey), às 19h.

2ª rodada (19/06): Brasil X Haiti - Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 21h30.

3ª rodada (24/06): Escócia X Brasil - Hard Rock Stadium (Miami), às 19h.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.