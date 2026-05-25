Na Arena, Grêmio enfrenta o Montevideo City pela 6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

O Grêmio enfrenta o Montevideo City Torque nesta terça-feira (26), às 19h, na Arena, em Porto Alegre, em jogo válido pela 6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A Rádio Província transmite a partida através da rede Gaúcha.

A situação do grupo F é simples: o Grêmio precisa vencer o time uruguaio para avançar de fase na primeira colocação. Caso vença, o time de Luis Castro somará 13 pontos e assumirá a ponta.

Para o City Torque, por outro lado, basta segurar o empate para garantir a vaga em primeiro, visto que soma 12 pontos, contra 10 do Imortal. Deportivo Riestra e Palestino, que fazem o outro confronto do grupo, não têm mais chances de classificação, nem via playoffs.

Prováveis escalações para Grêmio x Montevideo City Torque

Luís Castro terá o retorno de Pedro Gabriel na lateral-esquerda. No meio, o treinador deve escalar Leo Pérez ao lado de Arthur pela primeira vez no time titular. Já Braithwaite disputa posição com Gabriel Mec, assim como Enamorado e Tetê brigam por posição na ponta direita.

A provável escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez (Noriega), Arthur e Gabriel Mec (Braithwaite); Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius.

Já o técnico Marcelo Mendez não tem nenhum desfalque de impacto para a partida.

A provável escalação do City Torque tem: Torgnascioli; Aguero, Kevin Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Siles, Montes e Obregón; Salomón Rodríguez.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

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