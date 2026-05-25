Terça, 26 de Maio de 2026
13°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rede Equidade lança ferramentas sobre gênero e raça no setor público

A Rede Equidade lançou na sexta-feira (22) três ferramentas para promover boas práticas e a cultura de equidade de gênero e raça no setor público: ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
25/05/2026 às 14h25
Rede Equidade lança ferramentas sobre gênero e raça no setor público
Ilana Trombka é diretora-geral do Senado - Foto: Rodrigo Viana/Senado Federal

A Rede Equidade lançou na sexta-feira (22) três ferramentas para promover boas práticas e a cultura de equidade de gênero e raça no setor público: o Plano de Ação 2026-2028 , o Catálogo de Boas Práticas e o Glossário da Diversidade .

Os instrumentos foram apresentados durante seminário promovido pela rede, criada em 2022 por iniciativa do Senado e composta atualmente por 51 instituições públicas.

A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, afirmou que a rede contribui para o intercâmbio de experiências e para o planejamento de ações voltadas à inclusão no setor público. Segundo ela, ainda há baixa presença de mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência em cargos de comando e também nos quadros funcionais da administração pública.

Temos uma presença ainda diminuta de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, nos postos de comando das áreas da esfera pública, dos órgãos, mas também temos um déficit desses grupos no próprio quadro funcional. Então, é necessário que trabalhemos juntos para a expansão, porque, enquanto essa representatividade não ocorrer sob o ponto de vista da presença funcional, dificilmente a teremos em outras instâncias — observou.

O representante do Tribunal de Contas da União (TCU), Marcio André Santos de Albuquerque, reforçou o papel do órgão na orientação e no acompanhamento da gestão pública. Ele afirmou que os materiais lançados pela rede podem contribuir para o compartilhamento de experiências e para a construção de soluções conjuntas entre as instituições. Também citou o índice iESGo, desenvolvido pelo TCU para avaliar práticas de governança, sustentabilidade e inovação em órgãos públicos federais.

Plano de Ação

O novo Plano de Ação para os próximos dois anos estabelece diretrizes e metas para atuação conjunta das instituições integrantes da rede. Segundo a coordenadora da Rede Equidade, Maria Terezinha Nunes, o tema da paridade passou a integrar o novo documento. Já o Catálogo de Boas Práticas reúne 23 iniciativas relacionadas à equidade desenvolvidas pelos órgãos participantes.

O Glossário da Diversidade, elaborado pelo Grupo de Trabalho 3B, apresenta conceitos utilizados no debate sobre diversidade e inclusão, organizados em quatro eixos temáticos voltados à compreensão das desigualdades e ao enfrentamento da violência e das barreiras institucionais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Confúcio agradece à Funai e ao Incra por acordo para regularização de terras

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Bittar critica atuação de ONGs e políticas ambientais na Amazônia

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (25), o senador Marcio Bittar (PL-AC) criticou a atuação de organizações não governamentais na Am...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Girão alerta sobre possível anulação geral de processos do caso Master

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (25), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) questionou uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Fe...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Izalci critica Pé-de-Meia por irregularidades apontadas pelo TCU

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (25), o senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou a forma como o governo federal vem implementando o ...

 Em sua 16ª edição, Engitec reuniu participantes de assembleias estaduais e câmaras municipais de todo o país - Foto: Gean Lima/Engitec
Senado Federal Há 5 horas

Encontro de tecnologia no Legislativo tem recorde de público ao debater inovação

O 16º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (Engitec), ocorrido entre os dias 18 e 22 de maio, reuniu especialistas e representantes ...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 20°
16° Sensação
0.97 km/h Vento
99% Umidade
100% (2.82mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Quarta
21° 11°
Quinta
24° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
23° 15°
Domingo
23° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Fim da escala 6x1: relator propõe jornada de 40h semanais com transição de 14 meses; votação será nesta quarta
Política Há 3 horas

Fim da escala 6x1: relator propõe que um dia de folga seja no domingo
Economia Há 3 horas

Desenrola 2.0 leva 1,4 milhão ao app do FGTS
Planejamento Há 3 horas

Governo do Estado apresenta avanços do Programa RS+Digital e amplia parceria com municípios
Câmara Há 4 horas

Comissão debate criação de piso salarial para condutores de ambulância

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 0,00%
Euro
R$ 5,83 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 407,856,94 -0,61%
Ibovespa
177,815,72 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 3010 (24/05/26)
03
30
33
35
45
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7034 (25/05/26)
12
21
74
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3694 (25/05/26)
02
04
05
07
08
09
13
14
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias