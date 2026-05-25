Comissões debatem atenção integral ao câncer de pulmão no SUS

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a Comissão Especial de Prevenção e Combate ao Câncer, AVC e Doenças do Coração da Câmara dos Deputados promovem, nesta terça-feira (26), audiência pública para discutir a atenção integral ao câncer de pulmão no Brasil e os desafios relacionados ao diagnóstico, tratamento e financiamento da doença no Sistema Único de Saúde (SUS).

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 10.

O debate atende a pedido do deputado Weliton Prado (PSD-MG). Segundo o parlamentar, o câncer de pulmão é a neoplasia que mais causa mortes no Brasil e no mundo, mas ainda recebe menor prioridade nas políticas públicas de saúde e no financiamento destinado ao diagnóstico e ao tratamento.

Weliton Prado destaca a necessidade de fortalecer as estratégias de prevenção, especialmente as relacionadas ao controle do tabagismo, além de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, à radioterapia, à cirurgia torácica oncológica e à incorporação de tecnologias em saúde.