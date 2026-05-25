Comissão externa debate atuação da Força Nacional do SUS após chuvas na Zona da Mata mineira

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os impactos das chuvas intensas ocorridas na Zona da Mata de Minas Gerais ouve, nesta terça-feira (26), o diretor da Força Nacional do Sistema Nacional de Saúde (FN-SUS), Rodrigo Stábeli, sobre a atuação do programa na região.

A Força foi criada pelo Ministério da Saúde para dar resposta rápida a emergências que afetam a saúde da população.

O debate será realizado às 14 horas, em plenário a ser definido.

A audiência pública atende a pedido da deputada Ana Pimentel (PT-MG). Segundo a parlamentar, as fortes chuvas registradas em fevereiro de 2026 na Zona da Mata mineira, especialmente em Juiz de Fora, provocaram mortes, destruição de moradias, deslocamento de famílias e interrupção de serviços públicos essenciais.

Ana Pimentel afirma que os municípios atingidos vêm atuando com responsabilidade no enfrentamento da situação, com a mobilização de instrumentos de defesa civil e de assistência social, e com o apoio do governo federal.

"Entretanto, a magnitude dos danos exige atuação da União, de modo a avaliar a extensão dos efeitos desses eventos climáticos e garantir plena resposta estatal", afirma.