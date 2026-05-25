Terça, 26 de Maio de 2026
13°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Desenrola Brasil: uso do FGTS para pagar dívidas começa nesta segunda

Nova modalidade já está disponível no aplicativo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/05/2026 às 10h15
Desenrola Brasil: uso do FGTS para pagar dívidas começa nesta segunda
© Joédson Alves/Agência Brasil

Já disponível no aplicativo acesso ao saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) destinado à renegociação de dívidas no Novo Desenrola Brasil . A nova modalidade permitirá uso de até 20% do saldo do fundo ou até R$ 1 mil , prevalecendo o maior valor, para amortização ou quitação de débitos em atraso.

A expectativa do governo é movimentar até R$ 8,2 bilhões em recursos do FGTS por meio do programa, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) .

Segundo o governo federal, a adesão será feita diretamente pelas instituições financeiras após autorização do trabalhador no aplicativo do FGTS . Depois da renegociação da dívida, a Caixa Econômica Federal fará a transferência dos valores diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos.

O prazo estimado para formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponível.

O banco também está definindo os procedimentos operacionais para que as instituições financeiras comecem a oferecer a modalidade na renegociação de débitos.

Além da liberação do FGTS para o Novo Desenrola, o governo informou que mais de 10,5 milhões de trabalhadores receberão, em 26 de maio, valores residuais do saque-aniversário do fundo, liberados em várias rodadas desde o fim do ano passado.

O desbloqueio adicional estimado é de R$ 8,4 bilhões e beneficiará trabalhadores demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025 . Os depósitos serão feitos automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS.

Funcionamento

  • O trabalhador poderá usar até 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor;
  • Será necessário autorizar, pelo aplicativo do FGTS, o acesso das instituições financeiras aos valores disponíveis;
  • O uso do FGTS ocorrerá somente após a renegociação da dívida dentro do programa;
  • Não será necessário comparecer às agências da Caixa para concluir a operação;
  • Poderão ser usados recursos de contas ativas e inativas do FGTS, com prioridade para contas inativas.

Adesão

  • Trabalhadores com renda mensal até R$ 8.105;
  • Dívidas elegíveis incluem cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC);
  • O uso do FGTS suspenderá temporariamente novos saques anuais e antecipações do saque-aniversário até a recomposição do saldo.

Saque residual

  • O crédito residual será pago em 26 de maio;
  • Cerca de 10,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados;
  • A medida atende trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos entre 2020 e 2025;
  • Permanecerão bloqueados apenas valores vinculados a contratos de antecipação ainda ativos.

Saldo

  • Antes de 25 de maio, parte do saldo poderá deixar de aparecer temporariamente no aplicativo do FGTS;
  • Segundo o MTE, a alteração ocorrerá devido ao processamento interno necessário para liberação dos recursos;
  • Após o processamento, os valores residuais do saque-aniversário serão depositados automaticamente nas contas cadastradas pelos trabalhadores.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Desenrola 2.0 leva 1,4 milhão ao app do FGTS

Fila virtual marcou primeiro dia de renegociação
Economia Há 5 horas

Quarta edição do leilão Eco Invest liberou R$ 13,2 bi em investimentos

Programa mobiliza recursos para bioeconomia e infraestrutura
Economia Há 5 horas

Cresce percentual de paulistanos que apostam em bets para elevar renda

Metade dos entrevistados pela FecomércioSP joga com frequência
Economia Há 8 horas

5º leilão Eco Invest pode levantar R$ 50 bilhões em investimentos

Programa usa capital público para alavancar aportes privados

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Mercado eleva previsão da inflação para 5,04% este ano

Informação foi divulgada hoje pelo Banco Central

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 20°
16° Sensação
0.97 km/h Vento
99% Umidade
100% (2.82mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Quarta
21° 11°
Quinta
24° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
23° 15°
Domingo
23° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Fim da escala 6x1: relator propõe jornada de 40h semanais com transição de 14 meses; votação será nesta quarta
Política Há 3 horas

Fim da escala 6x1: relator propõe que um dia de folga seja no domingo
Economia Há 3 horas

Desenrola 2.0 leva 1,4 milhão ao app do FGTS
Planejamento Há 3 horas

Governo do Estado apresenta avanços do Programa RS+Digital e amplia parceria com municípios
Câmara Há 4 horas

Comissão debate criação de piso salarial para condutores de ambulância

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 0,00%
Euro
R$ 5,83 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 407,856,94 -0,61%
Ibovespa
177,815,72 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 3010 (24/05/26)
03
30
33
35
45
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7034 (25/05/26)
12
21
74
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3694 (25/05/26)
02
04
05
07
08
09
13
14
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias