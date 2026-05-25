Começam as inscrições para o Enem; provas serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano começaram nesta segunda-feira (25) e se estendem até as 23h59min do dia 5 de junho por meio da Página do Participante.

O valor da taxa de inscrição permanece em R$ 85. Os candidatos que não possuem direito à isenção devem efetuar o pagamento obrigatoriamente até 10 de junho. A quantia pode ser quitada em bancos, agências lotéricas ou aplicativos bancários, aceitando modalidades como Pix (via QR Code) e cartão de crédito.

Entre as novidades do Enem 2026, está a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Mesmo assim, os estudantes devem acessar o sistema do Enem para confirmar a participação e complementar informações, como o município onde desejam realizar as provas, a língua estrangeira escolhida e a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso.

As provas serão aplicadas em todo o País em 8 e 15 de novembro – dois domingos.







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