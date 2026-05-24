Palmeiras vence Bragantino e dorme na liderança do Brasileiro Feminino

O Palmeiras derrotou o Bragantino por 2 a 1, neste domingo (24) no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e assumiu a liderança, com 27 pontos conquistados, da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Mas as Palestrinas ainda podem perder a primeira posição caso o Corinthians, que tem 25 pontos, derrote o Mixto-MT na próxima segunda-feira (25) no Parque São Jorge.

Mesmo atuando na condição de visitante, o Palmeiras foi o primeiro a marcar. Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, a atacante Greicy Landázury finalizou de cabeça na grande área para superar a goleira Thalya. Porém, o Bragantino precisou de apenas dois minutos para deixar tudo igual no marcador novamente, graças ao faro de gol da atacante Martina Del Trecco.

Mas o domínio das ações era mesmo das Palestrinas, que, antes do intervalo, aos 27, conseguiram chegar ao gol da vitória, com a volante Lorena Benítez em chute de fora da área.