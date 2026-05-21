CCT aprova 39 outorgas de emissoras de rádio e TV

Na reunião de quarta-feira (20), a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou 39 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio e TV. Os pedidos tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs) e vão à promulgação pela Presidência do Senado.

As emissoras atendidas funcionam no Distrito Federal e em 17 estados do país: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

A maioria dos pedidos aprovados é de rádios comunitárias.

Essas emissoras, sem fins lucrativos, têm alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.

Quatorze projetos aprovados tratam de outorga ou renovação para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM). A modalidade de outorga é a permissão, que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação.

Apenas um projeto aprovado (PDL 445/2024 ) trata de outorga de radiodifusão de sons e imagens (televisão), no município de Castro (PR). Um projeto aprovado (PDL 100/2024 ) trata de uma outorga de radiodifusão sonora em onda média (AM). Nesse caso, a modalidade de outorga é a concessão, que exige licitação e possui prazo determinado, ou seja, só pode ser extinta nas hipóteses previstas em lei.

Os pedidos aprovados são:

Emissoras de rádio outorgadas Solicitante Local Relator Modalidade Tipo Associação de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Artesanato de Santa Rita D'Oeste - ADECAS Terra Roxa - PR Senador Flávio Arns Outorga Autorização Sociedade Rádio Princesa Ltda Francisco Beltrão - PR Senador Flávio Arns Renovação Permissão Rádio Quiguay Ltda Francisco Beltrão - PR Senador Flávio Arns Renovação Permissão Universidade Estadual de Ponta Grossa Castro - PR Senador Flávio Arns Outorga Concessão Fundação Nova Campo Largo Rádio e Televisão Educativa Lapa - PR Senador Flávio Arns Renovação Permissão Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do Vale Pinheirinho do Vale - RS Senador Hamilton Mourão Renovação Autorização Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Cassino - ABC IX Rio Grande - RS Senador Hamilton Mourão Outorga Autorização Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz Serrana FM Lages - SC Senadora Ivete da Silveira Renovação Autorização Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Lages - SC Senadora Ivete da Silveira Renovação Autorização Associação Cultural, Comunitária e Radiodifusão de Tijucas - SC, Bairros Joaia, XV de Novembro, Centro, Areias e Praça Tijucas - SC Senadora Ivete da Silveira Renovação Autorização Rádio Comunitária Nativa FM de Tabuleiro do Norte Tabuleiro do Norte - CE Efraim Filho Renovação Autorização Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Mucambo Mucambo - CE Efraim Filho Renovação Autorização Associação Cultural Comunitária Rádio Livre Ipiaú - BA Efraim Filho Renovação Autorização Associação Comunitária Rádio Monte Sinai FM Garanhuns - PE Teresa Leitão Renovação Autorização Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada Santa Cruz - PE Teresa Leitão Renovação Autorização Associação Comunitária de Radiodifusão Vale do Ipanema FM Águas Belas Águas Belas - PE Teresa Leitão Renovação Autorização Associação Comunitária do Bairro José Carlos de Oliveira e Adjacências Caruaru - PE Teresa Leitão Outorga Autorização Associação Comunitária Flor do Panema Capão Bonito - SP Izalci Lucas Renovação Autorização Rádio Excelsior S.A. Brasília - DF Izalci Lucas Renovação Permissão Rádio Tropical de Ponte Nova Ltda. Ponte Nova - MG Izalci Lucas Outorga Permissão Rádio Vale do Rio Poty Ltda. Crateús - CE Dr. Hiran Renovação Concessão Fundação Cultural Aparecida do Carmo da Silva Jacutinga - MG Dr. Hiran Outorga Permissão Fundação Educativa e Cultural Lucykeiser Carpina - PE Dr. Hiran Renovação Permissão Rádio Difusora de Macapá Macapá - AP Randolfe Rodrigues Outorga Permissão Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança Brasilândia - MS Wellington Fagundes Renovação Autorização Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Pedro Gomes - ACOPE Pedro Gomes - MS Wellington Fagundes Renovação Autorização Associação de Difusão Comunitária Guiomarense Senador Guiomard - AC Sérgio Petecão Outorga Autorização Rádio e TV Maíra Ltda. Manoel Urbano - AC Sérgio Petecão Renovação Permissão Rádio Comunitária Bom Conselho São João da Fronteira - PI Rogério Carvalho Renovação Autorização Associação Comunitária Regional da Mata para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico Rolim de Moura - RO Confúcio Moura Renovação Autorização Associação Rádio Comunitária Ilha FM Pariquera-Açu - SP Confúcio Moura Renovação Autorização Associação Comunitária Rádio Transversal Pirapora - SP Confúcio Moura Renovação Autorização Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena Barra de Bugres - MT Confúcio Moura Outorga Permissão Associação Comunitária de Arapuá Três Lagoas - MS Nelsinho Trad Renovação Autorização Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Governador Valadares - MG Chico Rodrigues Outorga Permissão Rádio TV do Maranhão Ltda. São Luís - MA Chico Rodrigues Renovação Permissão Rádio Sociedade de Ceres Ltda. Ceres - GO Chico Rodrigues Renovação Concessão Rádio Imbituba Ltda. Imbituba - SC Esperidião Amin Renovação Permissão Rádio Sociedade FM Urussanga - SC Esperidião Amin Renovação Permissão

Hipertensão Pulmonar

A CCT vai realizar uma audiência pública para discutir os desafios enfrentados por pacientes com Hipertensão Pulmonar para o diagnóstico e o acesso a tratamentos no SUS. O requerimento (REQ 37/2026 - CCT), aprovado também na quarta-feira, foi proposto pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly