Sexta, 22 de Maio de 2026
6°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CCT aprova 39 outorgas de emissoras de rádio e TV

Na reunião de quarta-feira (20), a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou 39 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
21/05/2026 às 23h20
CCT aprova 39 outorgas de emissoras de rádio e TV
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Na reunião de quarta-feira (20), a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou 39 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio e TV. Os pedidos tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs) e vão à promulgação pela Presidência do Senado.

As emissoras atendidas funcionam no Distrito Federal e em 17 estados do país: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

A maioria dos pedidos aprovados é de rádios comunitárias.

Essas emissoras, sem fins lucrativos, têm alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.

Quatorze projetos aprovados tratam de outorga ou renovação para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM). A modalidade de outorga é a permissão, que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação.

Apenas um projeto aprovado (PDL 445/2024 ) trata de outorga de radiodifusão de sons e imagens (televisão), no município de Castro (PR). Um projeto aprovado (PDL 100/2024 ) trata de uma outorga de radiodifusão sonora em onda média (AM). Nesse caso, a modalidade de outorga é a concessão, que exige licitação e possui prazo determinado, ou seja, só pode ser extinta nas hipóteses previstas em lei.

Os pedidos aprovados são:

Emissoras de rádio outorgadas

SolicitanteLocalRelatorModalidadeTipo
Associação de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Artesanato de Santa Rita D'Oeste - ADECASTerra Roxa - PRSenador Flávio ArnsOutorgaAutorização
Sociedade Rádio Princesa LtdaFrancisco Beltrão - PRSenador Flávio ArnsRenovaçãoPermissão
Rádio Quiguay LtdaFrancisco Beltrão - PRSenador Flávio ArnsRenovaçãoPermissão
Universidade Estadual de Ponta GrossaCastro - PRSenador Flávio ArnsOutorgaConcessão
Fundação Nova Campo Largo Rádio e Televisão EducativaLapa - PRSenador Flávio ArnsRenovaçãoPermissão
Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do ValePinheirinho do Vale - RSSenador Hamilton MourãoRenovaçãoAutorização
Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Cassino - ABC IXRio Grande - RSSenador Hamilton MourãoOutorgaAutorização
Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz Serrana FMLages - SCSenadora Ivete da SilveiraRenovaçãoAutorização
Associação Comunitária de Comunicação e CulturaLages - SCSenadora Ivete da SilveiraRenovaçãoAutorização
Associação Cultural, Comunitária e Radiodifusão de Tijucas - SC, Bairros Joaia, XV de Novembro, Centro, Areias e PraçaTijucas - SCSenadora Ivete da SilveiraRenovaçãoAutorização
Rádio Comunitária Nativa FM de Tabuleiro do NorteTabuleiro do Norte - CEEfraim FilhoRenovaçãoAutorização
Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de MucamboMucambo - CEEfraim FilhoRenovaçãoAutorização
Associação Cultural Comunitária Rádio LivreIpiaú - BAEfraim FilhoRenovaçãoAutorização
Associação Comunitária Rádio Monte Sinai FMGaranhuns - PETeresa LeitãoRenovaçãoAutorização
Associação Beneficente de Santa Cruz da VeneradaSanta Cruz - PETeresa LeitãoRenovaçãoAutorização
Associação Comunitária de Radiodifusão Vale do Ipanema FM Águas BelasÁguas Belas - PETeresa LeitãoRenovaçãoAutorização
Associação Comunitária do Bairro José Carlos de Oliveira e AdjacênciasCaruaru - PETeresa LeitãoOutorgaAutorização
Associação Comunitária Flor do PanemaCapão Bonito - SPIzalci LucasRenovaçãoAutorização
Rádio Excelsior S.A.Brasília - DFIzalci LucasRenovaçãoPermissão
Rádio Tropical de Ponte Nova Ltda.Ponte Nova - MGIzalci LucasOutorgaPermissão
Rádio Vale do Rio Poty Ltda.Crateús - CEDr. HiranRenovaçãoConcessão
Fundação Cultural Aparecida do Carmo da SilvaJacutinga - MGDr. HiranOutorgaPermissão
Fundação Educativa e Cultural LucykeiserCarpina - PEDr. HiranRenovaçãoPermissão
Rádio Difusora de MacapáMacapá - APRandolfe RodriguesOutorgaPermissão
Associação de Integração Comunitária Cidade EsperançaBrasilândia - MSWellington FagundesRenovaçãoAutorização
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Pedro Gomes - ACOPEPedro Gomes - MSWellington FagundesRenovaçãoAutorização
Associação de Difusão Comunitária GuiomarenseSenador Guiomard - ACSérgio PetecãoOutorgaAutorização
Rádio e TV Maíra Ltda.Manoel Urbano - ACSérgio PetecãoRenovaçãoPermissão
Rádio Comunitária Bom ConselhoSão João da Fronteira - PIRogério CarvalhoRenovaçãoAutorização
Associação Comunitária Regional da Mata para o Desenvolvimento Social, Cultural e ArtísticoRolim de Moura - ROConfúcio MouraRenovaçãoAutorização
Associação Rádio Comunitária Ilha FMPariquera-Açu - SPConfúcio MouraRenovaçãoAutorização
Associação Comunitária Rádio TransversalPirapora - SPConfúcio MouraRenovaçãoAutorização
Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do JuruenaBarra de Bugres - MTConfúcio MouraOutorgaPermissão
Associação Comunitária de ArapuáTrês Lagoas - MSNelsinho TradRenovaçãoAutorização
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas GeraisGovernador Valadares - MGChico RodriguesOutorgaPermissão
Rádio TV do Maranhão Ltda.São Luís - MAChico RodriguesRenovaçãoPermissão
Rádio Sociedade de Ceres Ltda.Ceres - GOChico RodriguesRenovaçãoConcessão
Rádio Imbituba Ltda.Imbituba - SCEsperidião AminRenovaçãoPermissão
Rádio Sociedade FMUrussanga - SCEsperidião AminRenovaçãoPermissão

Hipertensão Pulmonar

A CCT vai realizar uma audiência pública para discutir os desafios enfrentados por pacientes com Hipertensão Pulmonar para o diagnóstico e o acesso a tratamentos no SUS. O requerimento (REQ 37/2026 - CCT), aprovado também na quarta-feira, foi proposto pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A senadora Soraya Thronicke, autora do projeto, em sessão especial em abril - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Lei Bárbara Penna, sancionada, amplia proteção a vítimas de violência doméstica

Condenados por violência doméstica que continuarem a ameaçar ou se aproximar de suas vítimas durante o cumprimento da pena poderão ter a punição ag...

 Relator na Comissão de Assunto Sociais, Fernando Dueire foi favorável ao texto - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Aprovado projeto que aumenta piso salarial de médicos e dentistas

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou na quarta-feira (20) o projeto de lei que estabelece novo piso salarial nacional para médicos e cirurg...

 O Plenário durante a sessão especial - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Convidados de sessão especial celebram atuação da medicina do trabalho

O Senado Federal realizou na tarde desta quinta-feira (21) sessão solene em comemoração aos 58 anos da Associação Nacional de Medicina do Trabalho ...

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) na quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Vai à Câmara projeto que inclui no SUS vacina nonavalente contra HPV

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) aprovou na quarta-feira, 20, o projeto de lei que inclui a vacina nonavalente contra o HPV (papiloma...

 A MP 1.361/2026 libera mais recursos para as famílias que tiveram danos materiais em razão das enchentes e deslizamentos de terra no início do ano em Minas Gerais - Foto: VALTERJR
Senado Federal Há 6 horas

Medida provisória libera R$ 75 milhões para vítimas de chuvas em Minas Gerais

O governo liberou, por meio de medida provisória, R$ 75,3 milhões extras em auxílio financeiro para 10 mil famílias da Região da Zona da Mata, no s...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 12°
Sensação
1.35 km/h Vento
85% Umidade
2% (0mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
22°
Segunda
18° 13°
Terça
21° 14°
Quarta
22° 10°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Municípios inadimplentes poderão receber recursos federais
Economia Há 3 horas

Consumo de café sobe 2,44% no primeiro quadrimestre deste ano
Justiça Há 3 horas

Supremo valida lei que viabiliza construção da Ferrogrão
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova aumento de pena para agressões no rosto e partes íntimas de mulheres
Senado Federal Há 4 horas

Lei Bárbara Penna, sancionada, amplia proteção a vítimas de violência doméstica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,07%
Euro
R$ 5,81 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 410,456,17 -0,41%
Ibovespa
177,649,86 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7031 (21/05/26)
03
12
40
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3691 (21/05/26)
02
03
05
08
09
10
13
14
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2926 (20/05/26)
01
02
09
11
19
27
35
43
50
61
64
65
69
72
74
75
82
89
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2959 (20/05/26)
02
14
15
16
27
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias