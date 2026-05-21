CCT aprova 39 outorgas de emissoras de rádio e TV

Na reunião de quarta-feira (20), a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou 39 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio e TV. Os pedidos tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs) e vão à promulgação pela Presidência do Senado.
As emissoras atendidas funcionam no Distrito Federal e em 17 estados do país: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.
A maioria dos pedidos aprovados é de rádios comunitárias.
Essas emissoras, sem fins lucrativos, têm alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.
Quatorze projetos aprovados tratam de outorga ou renovação para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM). A modalidade de outorga é a permissão, que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação.
Apenas um projeto aprovado (PDL 445/2024 ) trata de outorga de radiodifusão de sons e imagens (televisão), no município de Castro (PR). Um projeto aprovado (PDL 100/2024 ) trata de uma outorga de radiodifusão sonora em onda média (AM). Nesse caso, a modalidade de outorga é a concessão, que exige licitação e possui prazo determinado, ou seja, só pode ser extinta nas hipóteses previstas em lei.
Os pedidos aprovados são:
Emissoras de rádio outorgadas
|Solicitante
|Local
|Relator
|Modalidade
|Tipo
|Associação de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Artesanato de Santa Rita D'Oeste - ADECAS
|Terra Roxa - PR
|Senador Flávio Arns
|Outorga
|Autorização
|Sociedade Rádio Princesa Ltda
|Francisco Beltrão - PR
|Senador Flávio Arns
|Renovação
|Permissão
|Rádio Quiguay Ltda
|Francisco Beltrão - PR
|Senador Flávio Arns
|Renovação
|Permissão
|Universidade Estadual de Ponta Grossa
|Castro - PR
|Senador Flávio Arns
|Outorga
|Concessão
|Fundação Nova Campo Largo Rádio e Televisão Educativa
|Lapa - PR
|Senador Flávio Arns
|Renovação
|Permissão
|Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do Vale
|Pinheirinho do Vale - RS
|Senador Hamilton Mourão
|Renovação
|Autorização
|Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Cassino - ABC IX
|Rio Grande - RS
|Senador Hamilton Mourão
|Outorga
|Autorização
|Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz Serrana FM
|Lages - SC
|Senadora Ivete da Silveira
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
|Lages - SC
|Senadora Ivete da Silveira
|Renovação
|Autorização
|Associação Cultural, Comunitária e Radiodifusão de Tijucas - SC, Bairros Joaia, XV de Novembro, Centro, Areias e Praça
|Tijucas - SC
|Senadora Ivete da Silveira
|Renovação
|Autorização
|Rádio Comunitária Nativa FM de Tabuleiro do Norte
|Tabuleiro do Norte - CE
|Efraim Filho
|Renovação
|Autorização
|Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Mucambo
|Mucambo - CE
|Efraim Filho
|Renovação
|Autorização
|Associação Cultural Comunitária Rádio Livre
|Ipiaú - BA
|Efraim Filho
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária Rádio Monte Sinai FM
|Garanhuns - PE
|Teresa Leitão
|Renovação
|Autorização
|Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada
|Santa Cruz - PE
|Teresa Leitão
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Radiodifusão Vale do Ipanema FM Águas Belas
|Águas Belas - PE
|Teresa Leitão
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária do Bairro José Carlos de Oliveira e Adjacências
|Caruaru - PE
|Teresa Leitão
|Outorga
|Autorização
|Associação Comunitária Flor do Panema
|Capão Bonito - SP
|Izalci Lucas
|Renovação
|Autorização
|Rádio Excelsior S.A.
|Brasília - DF
|Izalci Lucas
|Renovação
|Permissão
|Rádio Tropical de Ponte Nova Ltda.
|Ponte Nova - MG
|Izalci Lucas
|Outorga
|Permissão
|Rádio Vale do Rio Poty Ltda.
|Crateús - CE
|Dr. Hiran
|Renovação
|Concessão
|Fundação Cultural Aparecida do Carmo da Silva
|Jacutinga - MG
|Dr. Hiran
|Outorga
|Permissão
|Fundação Educativa e Cultural Lucykeiser
|Carpina - PE
|Dr. Hiran
|Renovação
|Permissão
|Rádio Difusora de Macapá
|Macapá - AP
|Randolfe Rodrigues
|Outorga
|Permissão
|Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança
|Brasilândia - MS
|Wellington Fagundes
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Pedro Gomes - ACOPE
|Pedro Gomes - MS
|Wellington Fagundes
|Renovação
|Autorização
|Associação de Difusão Comunitária Guiomarense
|Senador Guiomard - AC
|Sérgio Petecão
|Outorga
|Autorização
|Rádio e TV Maíra Ltda.
|Manoel Urbano - AC
|Sérgio Petecão
|Renovação
|Permissão
|Rádio Comunitária Bom Conselho
|São João da Fronteira - PI
|Rogério Carvalho
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária Regional da Mata para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico
|Rolim de Moura - RO
|Confúcio Moura
|Renovação
|Autorização
|Associação Rádio Comunitária Ilha FM
|Pariquera-Açu - SP
|Confúcio Moura
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária Rádio Transversal
|Pirapora - SP
|Confúcio Moura
|Renovação
|Autorização
|Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena
|Barra de Bugres - MT
|Confúcio Moura
|Outorga
|Permissão
|Associação Comunitária de Arapuá
|Três Lagoas - MS
|Nelsinho Trad
|Renovação
|Autorização
|Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
|Governador Valadares - MG
|Chico Rodrigues
|Outorga
|Permissão
|Rádio TV do Maranhão Ltda.
|São Luís - MA
|Chico Rodrigues
|Renovação
|Permissão
|Rádio Sociedade de Ceres Ltda.
|Ceres - GO
|Chico Rodrigues
|Renovação
|Concessão
|Rádio Imbituba Ltda.
|Imbituba - SC
|Esperidião Amin
|Renovação
|Permissão
|Rádio Sociedade FM
|Urussanga - SC
|Esperidião Amin
|Renovação
|Permissão
A CCT vai realizar uma audiência pública para discutir os desafios enfrentados por pacientes com Hipertensão Pulmonar para o diagnóstico e o acesso a tratamentos no SUS. O requerimento (REQ 37/2026 - CCT), aprovado também na quarta-feira, foi proposto pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).
Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly