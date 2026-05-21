Camilo Santana destaca crédito para taxistas e motoristas de aplicativo

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), o senador Camilo Santana (PT-CE) destacou o programa Move Brasil Táxi e Aplicativos, lançado pelo governo federal por meio de uma medida provisória. Segundo o parlamentar, a MP 1.359/2026 prevê linha de crédito de até R$ 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativo financiarem a compra de veículos novos, com juros reduzidos, carência de seis meses e prazo de até 72 meses para pagamento.

— Essa iniciativa pode beneficiar cerca de 1,4 milhão de trabalhadores brasileiros. Agora, terão condições mais dignas para conquistar seu próprio veículo, gerar renda com mais autonomia e melhorar sua qualidade de vida— disse.

Segundo Camilo Santana, a MP estabelece juros reduzidos para mulheres motoristas e incentiva a aquisição de veículos que atendam a critérios de sustentabilidade ambiental. O senador afirmou que o programa busca ampliar as condições de trabalho da categoria, com foco na geração de renda, autonomia financeira e desenvolvimento produtivo.

— Oprograma dialoga com o futuro ao estimular veículos que atendam critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social. É a geração de renda combinada com responsabilidade ambiental e desenvolvimento produtivo— afirmou.