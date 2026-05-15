Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Regras para Copa do Mundo Feminina no Brasil chegam ao Senado

A Copa do Mundo de Futebol Feminino está marcada para ocorrer no Brasil, entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Além da expectativa de um...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/05/2026 às 18h05
Regras para Copa do Mundo Feminina no Brasil chegam ao Senado
Brasil se prepara para organizar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027; acima, treino da seleção brasileira - Foto: Lívia Villas Boas/CBF

A Copa do Mundo de Futebol Feminino está marcada para ocorrer no Brasil, entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Além da expectativa de um bom desempenho por parte da seleção brasileira, o país precisa se preparar para receber um evento de grande porte como um torneio mundial.

Por isso o governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto com uma série de medidas relacionadas ao torneio. O PL 1.315/2026 foi aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 29 de abril e remetido ao Senado — onde já está em análise na Comissão de Esporte (CEsp), sob relatoria da senadora Leila Barros (PDT-DF).

O projeto trata de direitos e deveres do poder público e deixa claro, por exemplo, a responsabilidade da União sobre questões como segurança, serviços médicos, vigilância sanitária e alfândega. O texto também trata de vistos de entrada, autorização de residência temporária para estrangeiros, venda de ingressos, regras para bets e outros assuntos relacionados a grandes eventos esportivos.

Propaganda de bebidas

Pelo texto, ficará autorizada a propaganda de bebidas alcoólicas nos eventos da Copa, em qualquer horário. Ao contrário da proibição legal, será permitida a propaganda de bebidas nas transmissões dos eventos oficiais do torneio (jogos, treinos, sorteio, etc.) e em emissoras de rádio e TV fora do horário restrito das 22 horas de um dia às 6 horas do dia seguinte.

Como a jurisprudência legal e o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (Conar) estendem a proibição legal às redes sociais, canais de internet e outros meios virtuais de transmissão, por extensão a permissão de propaganda desses produtos nos eventos também atingirá esses meios.

Comércio

Durante a tramitação da matéria na Câmara dos Deputados, foi incluído no projeto quase todo o texto da Medida Provisória (MP) 1.335/2026 , que disciplina questões como patentes, comércio nos locais de eventos e acesso a imagens . A MP não chegou a ser votada pelo Congresso.

O projeto assegura ainda à Federação Internacional de Futebol (Fifa), organizadora do evento, exclusividade de divulgação, propaganda, venda e distribuição de produtos, serviços e marcas em uma área em torno dos estádios e de outros locais de eventos oficiais, incluindo atividades promocionais ou comércio de rua. A distância será “tempestivamente” estabelecida pela autoridade competente, considerados os pedidos da entidade.

A proibição não abrange o comércio em funcionamento regular, desde que as vendas não sejam associadas aos eventos esportivos.

Fifa

O texto também estabelece regras de exclusividade para a Fifa e seus parceiros econômicos para a realização da Copa no Brasil, envolvendo a titularidade de todos os direitos de exploração comercial relacionados a imagens, sons, símbolos, marcas, slogans, marketing e demais propriedades intelectuais de todos os eventos relacionados ao torneio, desde as partidas oficiais até treinos, festas, entrevistas etc.

Uma das novidades em relação às normas da Copa do Mundo de futebol masculino de 2014, também realizada no Brasil, é o resguardo dos direitos do governo federal pelo uso de seus próprios slogans, mascotes, denominações, campanhas, personagens, símbolos oficiais e outras marcas que forem criadas.

Premiação

O texto permite ainda ao Ministério do Esporte pagar um prêmio de R$ 500 mil a cada jogadora da seleção brasileira de futebol feminino participante do Torneio Experimental Fifa realizado na China no ano de 1988 — quando o Brasil ficou na terceira colocação. Participaram, a convite, 12 seleções das confederações de futebol para avaliar o potencial econômico e de inserção no calendário de um torneio mundial da Fifa em caráter permanente.

Nesse ponto, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), relatora do projeto na Câmara, incluiu como beneficiárias da premiação as jogadoras participantes da 1ª Copa do Mundo Fifa de Futebol Feminino, igualmente realizada na China, em 1991. Com isso, o total de jogadoras que podem receber as premiações passa de 18 para 30.

A estimativa inicial de impacto orçamentário do governo é de R$ 9 milhões. Caso alguma jogadora já tenha falecido, os sucessores indicados pela Justiça poderão receber o prêmio proporcionalmente à sua cota-parte na sucessão da herança. Não há previsão de quando o prêmio deverá ser pago, mas a vigência desse trecho do projeto ocorrerá a partir do próximo dia 24 de junho, um ano antes do início da Copa.

Feriado

O projeto inclui permissão para a União decretar feriado nacional nos dias em que houver jogo da seleção brasileira de futebol durante o torneio. Estados, Distrito Federal e municípios poderão também decretar feriado ou ponto facultativo nos dias em que ocorrerem eventos oficiais em seus territórios.

Já os calendários escolares dos sistemas de ensino deverão ser ajustados para que as férias do primeiro semestre de 2027 abranjam todo o período entre a abertura e o encerramento da Copa, tanto nos estabelecimentos da rede pública quanto nos da rede privada.

Com informações da Agência Câmara de Notícias

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veículo da Polícia Legislativa diante do Congresso Nacional - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Chega ao Senado projeto que aumenta pena de quem atacar agente de segurança

O Senado vai analisar o projeto de lei que aumenta as penas para homicídio e lesão corporal dolosa praticados contra guardas municipais, policiais ...

 Durante o mês, deverão ser realizadas campanhas voltadas à promoção da saúde bucal em todo o país - Foto: MMULLER
Senado Federal Há 10 horas

Calendário oficial ganha Julho Neon para conscientização sobre saúde bucal

O mês de julho passou a ser o mês oficial de conscientização sobre saúde bucal no país. A medida foi estabelecida por sancionada pelo presidente da...

 O assunto foi discutido durante audiência na Comissão de Educação e Cultura do Senado. O debate foi conduzido por Dra. Eudócia - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 21 horas

Especialistas apontam efeitos negativos de ultraprocessados sobre saúde de alunos

A oferta de alimentos ultraprocessados em escolas foi novamente discutida no Senado, nesta quinta (14). Especialistas alertaram para os efeitos neg...

 Execução do Hino Nacional Brasileiro durante a sessão solene - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 23 horas

Sessão solene celebra os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal

Em sessão solene na tarde desta quinta-feira (14), o Congresso Nacional celebrou os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O reque...

 Projeto altera leis que tratam desde estrutura até transporte intermunicipal, interestadual e internacional - Foto: Renato Araújo / Agência Brasília
Senado Federal Há 23 horas

Marco legal do transporte público coletivo vai à sanção presidencial

Será encaminhado à sanção presidencial o projeto de lei que reformula a política de transporte público coletivo urbano e permite o uso da Cide Comb...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 22°
17° Sensação
0.91 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Trânsito Há 6 minutos

Carreta sai da pista e bloqueia trecho da RSC-472 em Tenente Portela
Tecnologia Há 33 minutos

Vale-pedágio por placa avança e chega ao Rio Grande do Sul
Justiça Há 33 minutos

Ministério Público formaliza denúncia contra executivos da Ultrafarma
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova cordão de fita roxa como símbolo para identificar pessoas com Alzheimer
Justiça Há 33 minutos

Eleições 2026: financiamento coletivo de campanha começa nesta sexta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,76%
Euro
R$ 5,89 +1,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 424,924,08 -2,91%
Ibovespa
177,283,83 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias