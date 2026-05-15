Comissão debate situação atual e desafios da Universidade do Distrito Federal

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove, na terça-feira (19), audiência pública sobre a situação atual, os desafios estruturais, administrativos e pedagógicos e as perspectivas de consolidação da Universidade do Distrito Federal (UnDF). O debate será realizado às 10 horas, no plenário 8.

A audiência atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF). Segundo a parlamentar, a UnDF foi criada para ampliar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade no Distrito Federal, com foco na formação de profissionais para áreas estratégicas, como a educação básica.

Erika Kokay afirma que informações divulgadas recentemente apontam para preocupações relacionadas ao funcionamento da universidade, incluindo desafios na estrutura administrativa, na implementação dos cursos, na composição do corpo docente e técnico e no planejamento institucional.

“A UnDF desempenha papel estratégico na ampliação do acesso ao ensino superior público e na formação de profissionais para áreas essenciais, como a educação básica”, afirma.

A UnDF é a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes, uma instituição pública de ensino superior vinculada ao Governo do Distrito Federal.