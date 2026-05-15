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Preparação brasileira para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028 é tema de audiência; participe

Audiência será interativa; envie suas perguntas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/05/2026 às 13h15
Preparação brasileira para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028 é tema de audiência; participe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove na quarta-feira (20) audiência pública sobre a preparação brasileira para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

O evento também fará um balanço do desempenho nacional nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, ocorridos em fevereiro.

A reunião será realizada no plenário 4, às 14 horas.

O debate atende a pedido da deputada Iza Arruda (MDB-PE).

“A participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina marcou um momento histórico para o esporte paralímpico nacional e reforça a importância do planejamento para o ciclo de Los Angeles 2028”, afirma.

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