Comissão de Trabalho debate integridade das redes de telecomunicações

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados realiza, na terça-feira (19), audiência pública sobre a integridade das redes de telecomunicações. A integridade das redes diz respeito à segurança e à confiabilidade da infraestrutura que leva telefonia, internet e outros serviços de comunicação à população.

O debate foi solicitado pelo deputado Bohn Gass (PT-RS). O objetivo é discutir a ocupação e o compartilhamento da infraestrutura de postes, além dos efeitos da precarização dos serviços de instalação e manutenção das redes sobre a segurança de trabalhadores, usuários e da conectividade nacional.

O debate será às 16 horas, em plenário a ser definido.

- Veja quem foi convidado para o debate

Bohn Gass afirma que o crescimento das redes trouxe desafios para a organização, a segurança e a integridade do setor no país. Segundo o deputado, a dificuldade de medir a dimensão e a confiabilidade das redes instaladas pode criar uma “bomba-relógio” estrutural no país.

“Outro ponto de grande preocupação refere-se ao acesso descontrolado à infraestrutura de postes, que facilita práticas ilícitas como o rompimento deliberado de redes concorrentes, além do crescimento do furto de cabos e equipamentos”, afirma.