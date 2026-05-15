Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em maio e junho

Calendário de pagamento segue mês de nascimento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/05/2026 às 07h22
Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em maio e junho
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os trabalhadores nascidos em maio e em junho que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta sexta-feira (15) o abono salarial. Neste quarto lote, serão liberados R$ 5,7 bilhões para 4.555.924 beneficiários.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

Quem recebe neste lote

Do total de contemplados em maio:

  • 3.970.985 são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando cerca de R$ 5 bilhões;
  • 584.939 são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, com total de cerca de R$ 700 milhões.

Quem tem direito ao Abono Salarial

Tem direito ao benefício o trabalhador que:

  • Está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • Trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;
  • Recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;
  • Teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como o pagamento é feito

Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS)

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:

  • Crédito em conta corrente ou poupança da Caixa;
  • Depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta pode sacar:

  • Com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui;
  • Nas agências, com documento oficial com foto;
  • Sem cartão, por meio de biometria cadastrada.
  • Para servidores públicos (Pasep)

O Banco do Brasil faz o pagamento por:

  • Crédito em conta bancária;
  • Transferência via TED ou Pix;
  • Saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Como consultar

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

  • Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;
  • Portal Gov.br;
  • Telefone 158 (Ministério do Trabalho);
  • Aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;
  • Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 3 horas

Abono salarial: pagamento para nascidos em maio e junho começa hoje

Serão liberados R$ 5,7 bilhões para 4.555.924 milhões de trabalhadores
Economia Há 11 horas

Taxa de desemprego de pretos é 55% maior que a de brancos, revela IBGE

Para mulheres, índice é 43% superior ao dos homens

 © Tânia Rego/Agência Brasil
Economia Há 12 horas

Número de pessoas em busca de emprego há dois anos ou mais cai 21,7%

Cerca de 1 milhão procuram emprego há dois anos ou mais

 © Tânia Rego/Agência Brasil
Economia Há 13 horas

Número de pessoas em busca de emprego há mais de dois anos cai 21,7%

Cerca de 1 milhão procuram emprego há dois anos ou mais

 © Tânia Rego/Agência Brasil
Economia Há 14 horas

Desemprego mais longo cai 21,7% e é o menor já registrado pelo IBGE

Cerca de 1 milhão procuram emprego há dois anos ou mais

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
13° Sensação
0.6 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Luto Esportivo Há 16 minutos

Homem sofre mal súbito após partida de futebol e morre em São Luiz Gonzaga
Geral Há 17 minutos

Casas começam a ser demolidas após explosão em São Paulo
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova projeto que reforça proteção contra violência em serviços de saúde
Geral Há 18 minutos

Polícia Federal combate garimpos ilegais nos estados do Amapá e Pará
Câmara Há 50 minutos

Comissão debate política nacional para terras raras e minerais críticos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,04%
Euro
R$ 5,81 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 424,525,98 -1,33%
Ibovespa
178,365,86 pts 0.72%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias