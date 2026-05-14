Governo do Estado inaugura Sala das Margaridas em Quaraí

O governo do Estado inaugurou, na tarde de quarta-feira (13/5), a Sala das Margaridas da Delegacia de Polícia de Quaraí, espaço voltado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Instalada no prédio da unidade policial, a estrutura integra as principais iniciativas da Polícia Civil no Rio Grande do Sul para fortalecer a rede de proteção e enfrentamento à violência de gênero.

O espaço consiste em um ambiente separado daquele onde são registradas as demais ocorrências e destinado para o atendimento às vítimas e de seus filhos. O objetivo é criar um local acolhedor e mais humanizado, que garanta o respeito às mulheres durante o relato das situações de violência sofridas.

Atendimento reúne proteção, escuta e registro de ocorrências

Iniciativa da Polícia Civil fortalece a rede de proteção às mulheres no interior do Estado -Foto: DCS Polícia Civil Além do acolhimento inicial, no local é possível fazer o registro de ocorrências policiais, oitivas, a solicitação de medidas protetivas de urgência e outros encaminhamentos previstos pela Lei Maria da Penha, atendimentos que são realizados, sempre que possível, por policiais do sexo feminino.

Para sua concretização, a Sala das Margaridas de Quaraí contou com o fundamental apoio da Câmara de Vereadores do município.

Participaram do evento de inauguração a subchefe da Polícia Civil do Estado, Patrícia Tolloti Rodrigues; o prefeito de Quaraí, Jeferson da Silva Pires; o diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Cléber dos Santos Lima; o titular da 12ª Delegacia Regional de Santana do Livramento, delegado Adriano de Jesus Linhares Rodrigues; a delegada Giovana Ferreira Muller, que responde pela Delegacia de Polícia de Quaraí; e o vereador Gustavo Cardona, eentre outras autoridades.