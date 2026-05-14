Quinta, 14 de Maio de 2026
Publicidade
Sicredi

Falta de creche pesa na renda e na carreira das mães

No Dia das Mães, a falta de cuidado infantil aparece como um problema de renda e de permanência no emprego. O Censo Escolar 2025 aponta que 41,8% d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/05/2026 às 11h20
Falta de creche pesa na renda e na carreira das mães
Divulgação / Babá Certa

No Dia das Mães de 2026, a falta de cuidadores para crianças pequenas pesa sobre o trabalho, a renda e a carreira das mães brasileiras. O Censo Escolar 2025 aponta que 41,8% das crianças de 0 a 3 anos tinham acesso à creche, ainda abaixo da meta de 50% para essa faixa etária. Quando a vaga não existe ou cobre apenas parte do dia, a família precisa se organizar para que o emprego continue sendo possível.

A jornada da educação infantil é, por lei, de quatro horas diárias no período parcial e de sete horas diárias no período integral, conforme a LDB. A jornada de trabalho CLT padrão é de oito horas diárias. "O intervalo entre o fim da creche e o fim do expediente é o momento em que as famílias mais nos procuram. Sem rede de apoio, alguém precisa buscar a criança nesse horário, e a contratação de uma babá vira uma opção concreta", afirma Cynthia Freitas, fundadora da Babá Certa, plataforma de busca de babás.

A renda familiar altera o quadro. Em 2024, segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, seis em cada dez crianças pequenas de famílias de maior renda estavam em creche ou escola; entre as de menor renda, eram três em cada dez. A diferença de cobertura entre grupos de renda gera arranjos distintos: famílias de renda mais alta recorrem majoritariamente à contratação privada; as de renda mais baixa dependem mais de apoio informal, conforme o Anuário.

O reflexo disso no mercado de trabalho está na análise do FGV-IBRE, que cruzou microdados da pesquisa oficial de emprego: no quarto trimestre de 2023, 65,2% das mães estavam no mercado, contra 73,2% das mulheres sem filhos. Entre os pais, ter filho aumentava a participação. A diferença indica onde o custo do cuidado recai com mais frequência.

Quando a rede pública e a família não cobrem toda a jornada, a solução é improvisada, com ajuda da avó, vizinha, diarista, cuidadora, creche paga ou babá, informal ou com carteira assinada. A PNAD Contínua registrou 6 milhões de pessoas ocupadas em serviços domésticos em 2024, parte delas contratada exatamente para resolver esse problema.

E mesmo quem trabalha como cuidadora pode ter o mesmo problema, pois, em quase 100% dos casos, é feito por uma mulher, que também pode ser mãe. Para sair de casa e cumprir o expediente na casa contratante, a babá precisa, primeiro, resolver o próprio problema. E há um agravante na informalidade: boletim do DIEESE mostra que mais de três quartos das trabalhadoras domésticas no país seguem sem carteira assinada, o que significa menos proteção social e maior exposição a imprevistos.

Cynthia observa que as famílias recorrem à plataforma quando a rotina improvisada deixa de resolver — quando a vizinha pede férias, a avó adoece ou a amiga não pode mais ajudar. As famílias chegam à plataforma, diz ela, desconhecendo a lei, e descobrem que o custo vai além do salário acordado: encargos, transporte e folgas costumam representar quase um terço a mais na folha mensal, segundo o simulador de custo CLT. "Quando a creche fecha antes do expediente, a mãe não procura luxo; procura uma forma de continuar trabalhando", acrescenta. A dúvida mais comum antes da contratação, segundo ela, não é apenas o valor mensal: é montar uma rotina que proteja a criança, respeite a legislação, caiba no orçamento e não empurre a cuidadora para a informalidade.

Política Nacional de Cuidados, sancionada em dezembro de 2024, reconhece formalmente o problema, mas a aplicação prática ainda depende de regulamentação e de financiamento. Os dados sobre cobertura de creche e participação feminina no mercado de trabalho indicam o tamanho do desafio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 36 minutos

Distrito Federal e 15 estados têm rendimento do trabalhador recorde

No DF, valor chega a R$ 6,7 mil, quase do dobro da média nacional
Economia Há 2 horas

Sobe para 27 o número de casas interditadas após explosão no Jaguaré

Fato aconteceu na última segunda-feira
Economia Há 15 horas

Governo cria subsídio de até R$ 0,89 para segurar preço da gasolina

Devolução de tributos compensará alta a ser anunciada por Petrobras

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 17 horas

Revogação da taxa das blusinhas corrige distorções, diz Amobitec

Entidade diz que taxação não atingiu objetivo de geração de empregos

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 18 horas

Brasil fecha 2025 com aumento de 5% no estoque de empregos

Dados são da Rais divulgada hoje pelo Ministério do Trabalho

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
17° Sensação
0.83 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
19° 14°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Últimas notícias
Saúde Questionada Há 5 minutos

Família acusa falha médica após morte de adolescente em Santo Ângelo
Trânsito Há 14 minutos

Veículo sai da pista e atinge barranco na ERS-305 em Três Passos
Saúde Há 29 minutos

Lifting facial evolui e amplia técnicas de rejuvenescimento
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova inclusão de plano de saúde animal entre benefícios oferecidos a trabalhadores
Saúde Há 29 minutos

Hantavírus: OMS confirma oito casos de cepa que causou surto em navio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,41%
Euro
R$ 5,83 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,982,20 +2,19%
Ibovespa
178,872,78 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7024 (13/05/26)
02
38
43
48
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3684 (13/05/26)
01
03
05
06
09
10
11
12
13
17
18
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias