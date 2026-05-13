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Durigan cancela viagem à Rússia após fechamento de aeroporto

Ministro participaria de reunião do Banco do Brics

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/05/2026 às 18h50
Durigan cancela viagem à Rússia após fechamento de aeroporto
© Lula Marques/ Agência Brasil.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, cancelou nesta quarta-feira (13) a viagem oficial que faria à Rússia após o fechamento do aeroporto de Moscou. O chefe da equipe econômica participaria de reuniões do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics.

Segundo o Ministério da Fazenda, Durigan já estava em São Paulo e prestes a embarcar quando foi informado sobre a suspensão das operações no terminal russo.

Ataques e tensão

Os principais aeroportos de Moscou têm registrado interrupções temporárias devido a ataques com drones na região. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra desde fevereiro de 2022, e os episódios recentes elevaram novamente a tensão no espaço aéreo russo.

O governo brasileiro não detalhou oficialmente o motivo específico do fechamento do aeroporto, mas a decisão ocorreu em meio à intensificação dos ataques entre os dois países.

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Agenda cancelada

Na Rússia, Durigan participaria da reunião anual do conselho do NDB , o banco criado pelos países do Brics para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável.

O ministro também teria encontros bilaterais com a ex-presidenta Dilma Rousseff , atual presidente da instituição, além de reuniões com diretores do banco.

Um dos objetivos da viagem era discutir impactos dos conflitos internacionais sobre a economia brasileira e estratégias de proteção econômica diante das crises globais.

Agenda em Paris

Apesar do cancelamento da etapa na Rússia, a agenda oficial em Paris está mantida, segundo o Ministério da Fazenda.

Na capital francesa, Durigan participará de encontros ministeriais ligados ao G7 , grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo na segunda (18) e na terça-feira (19).

A programação inclui reuniões com representantes do governo francês, encontros com integrantes do setor privado e atividades voltadas ao diálogo com a sociedade civil.

O ministério informou que a equipe reorganiza os detalhes logísticos da viagem para a França e que uma nova data de embarque deverá ser definida.

Banco dos Brics

Criado em 2015, o Novo Banco de Desenvolvimento foi fundado pelos países do Brics, bloco formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A instituição atua no financiamento de obras de infraestrutura e projetos de desenvolvimento sustentável em países emergentes.

Dilma Rousseff assumiu a presidência do banco em 2023 e foi reconduzida ao cargo em 2025.

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