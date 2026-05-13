Projeto destina recursos para financiamento agrícola de famílias de baixa renda

O Congresso Nacional analisa projeto de lei que abre crédito suplementar no Orçamento de 2026 de R$ 563,5 milhões para vários ministérios, mas principalmente para o atendimento de operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) direcionadas a assentados da reforma agrária e a produtores de menor renda (PLN 12/26).

Outras ações que serão beneficiadas são:

pagamento de diárias e passagens para os profissionais que participarão das operações integradas com os estados de combate ao crime organizado;

realização de despesas relacionadas ao Projeto Minas – Prevenção e Repressão à Mineração Irregular de Recursos Minerais na Bacia do Rio Doce;

seleção de organizações da sociedade civil para a execução de iniciativas de Desenvolvimento Alternativo Sustentável (DAS) em territórios vulnerabilizados pelas dinâmicas do narcotráfico;

serviços essenciais e conservação de instalações do Ministério das Comunicações;

pagamento da cota contributiva do Brasil ao Programa Ibero-americano de Bibliotecas Públicas;

administração de investimentos, financiamentos e atividades do Fundo Setorial do Audiovisual;

estruturação e dinamização de atividades produtivas (rotas de integração nacional e bioeconomia);

coordenação e fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa;

ampliação do Novo Fundo Geral de Turismo; e

recursos orçamentários ao Fundo Setorial do Audiovisual para cobrir a previsão de remuneração de agentes financeiros nas chamadas públicas.

Próximos passos

O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso (sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal).