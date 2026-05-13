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Tenente Portela registra 42 denúncias de ligações irregulares de energia em 2025

Concessionária regularizou 66 unidades consumidoras após denúncias de adulteração de medidores e desvios de energia na região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações CPFL
13/05/2026 às 10h47
Tenente Portela registra 42 denúncias de ligações irregulares de energia em 2025
(Foto: Divulgação)

A CPFL RGE intensificou em 2025 as operações de combate a fraudes e ligações clandestinas de energia no Médio Alto Uruguai. Conforme levantamento da concessionária, foram regularizadas 66 unidades consumidoras após 252 denúncias recebidas na região. Em Tenente Portela, o número chama atenção, com 42 denúncias registradas e cinco fraudes confirmadas pela distribuidora.

Segundo a RGE, as irregularidades incluem adulteração de medidores e desvios de energia, conhecidos como “gatos”. Ao todo, mais de 26 MWh de energia foram recuperados, volume equivalente ao consumo anual médio de 12 residências. Além de ser crime, as ligações clandestinas oferecem riscos de choques, incêndios e prejuízos à rede elétrica.

A concessionária alerta ainda que as perdas financeiras provocadas pelas fraudes impactam diretamente no valor da tarifa paga pelos consumidores. Frederico Westphalen e Tiradentes do Sul lideram o ranking regional, com sete fraudes confirmadas cada. Para reforçar o combate às irregularidades, a empresa informou investimento de R$ 31,5 milhões em tecnologias de monitoramento e blindagem da rede elétrica.


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