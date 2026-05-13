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Myrian Pereira é a nova diretora de Jornalismo da EBC

Com mais de 25 anos de experiência, ela passou pela TV Globo e CBN

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/05/2026 às 10h06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou nesta quarta-feira (13/5) a jornalista Myrian Pereira como nova diretora de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). No cargo, Myrian Pereira será responsável pela cobertura jornalística dos veículos da casa, como a TV Brasil , Agência Brasil e Rádio Nacional .

Profissional de comunicação com mais de 25 anos de experiência, Myrian passou por diversos setores e veículos de imprensa, como TV Globo e Rádio CBN, e tem trajetória profissional em assessoria de comunicação institucional de órgãos governamentais e terceiro setor. Trabalhou nos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Turismo, além do Senado Federal e na Presidência da República.

“Nós, mulheres, já fomos maioria nesta diretoria. A chegada da nova diretora à EBC marca um momento importante. Não só pela experiência de Myriam em anos de trabalho na área de comunicação, mas também por ser um passo importante na restituição da equidade de gênero em nossa diretoria", afirmou a diretora presidente da EBC, Antonia Pellegrino.

"Tenho certeza que a inteligência de Myrian para temas essenciais da nossa cidadania vão contribuir muito com o jornalismo público", acrescentou.

Myriam Pereira substitui Cidinha Matos, que deixou a Diretoria de Jornalismo em fevereiro. Durante a gestão de Cidinha à frente da Dijor, os veículos e profissionais da EBC receberam 57 prêmios por sua cobertura jornalística .

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