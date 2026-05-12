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BNDES pretende investir R$ 50 bilhões no setor de minerais críticos

Presidente do banco disse nesta terça que 56 projetos estão em estudo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/05/2026 às 19h20
BNDES pretende investir R$ 50 bilhões no setor de minerais críticos
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está analisando atualmente 56 projetos relacionados a minerais críticos . A informação foi passada, nesta terça-feira (12) para a imprensa pelo presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

Em entrevista coletiva na capital paulista para divulgar o balanço trimestral do banco , Mercadante falou que o BNDES pretende atuar fortemente nesse tipo de mineração.

"Nós estamos trabalhando com a possibilidade de chegar a R$ 50 bilhões de investimento e de crédito nesse setor", disse.

O presidente do BNDES informou ainda que o banco tem diversificado sua carteira, “saindo dos setores tradicionais para investir em novos setores” como o de fertilizantes, carro voador, bioinsumos para a agropecuária e também na Embraer. Outra área que está em foco no BNDES é a de inteligência artificial.

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Acordo União Europeia e Mercosul

Durante a entrevista, Mercadante também comentou sobre o acordo recentemente fechado entre os países do Mercosul com a União Europeia e que entrou em vigor, de forma provisória, no dia 1º de maio. Segundo ele, o tratado representa um grande avanço para ambos os blocos e "muito importante no cenário de unilateralismo comercial”.

“O acordo é uma oportunidade de a Europa olhar mais para o Mercosul e da gente olhar mais para a Europa”, destacou o presidente do BNDES.

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