Terça, 12 de Maio de 2026
3°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Na Mesa com Datena recebe o ministro Dario Durigan nesta terça-feira

Programa vai ao ar às 21h na TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/05/2026 às 17h38
Na Mesa com Datena recebe o ministro Dario Durigan nesta terça-feira
© Valter Campanato/Agência Brasil

A TV Brasil exibe nesta terça-feira (12), às 21h, uma nova edição do Na Mesa com Datena , programa semanal de entrevistas comandado por José Luiz Datena. A atração recebe o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para uma conversa sobre o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva e Donald Trump, em Washington, na última quinta-feira (7). Durigan também falará sobre sua chegada ao ministério, economia e as relações internacionais comerciais.

O ministro trata ainda a respeito do Desenrola 2.0 , programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas, com foco em pessoas com renda de até cinco salários mínimos.

Em entrevista ao programa da TV Brasil , o ministro da Fazenda relembra o início da vida profissional, principalmente o envolvimento, desde a adolescência, com iniciativas de protagonismo social e estudantil, além da atuação no serviço público e do trabalho no ministério, cujo comando assumiu em março deste ano.

No bate-papo, Durigan também comenta sobre a reunião entre Lula e Trump, em Washington, na qual fez parte da comitiva. “Tratamos de três pontos: a relação bilateral, o combate ao crime organizado e os minerais críticos estratégicos”, conta.

Ao longo do programa, o convidado revela que ficou “impressionado com o nível de deferência de Trump em relação a Lula". "Perguntou sobre a vida, a história e o período da prisão. Tenho a impressão de que a admiração por Lula aumentou”, diz.

Por fim, o ministro da Fazenda reforçou o compromisso com o Desenrola 2.0, incentivando a população que atende aos requisitos a buscar a renegociação das dívidas.

Sobre o programa

Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil . Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado. Há quase dois meses no ar, o programa já recebeu convidados como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o ex-jogador de futebol e apresentador Craque Neto, políticos e outras personalidades nacionais.

A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena com o ministro da Fazenda, Dario Durigan - Terça-feira (12), às 21h, na TV Brasil

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone . O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Sitehttps://tvbrasil.ebc.com.br
Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
X – https://x.com/TVBrasil
Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 28 minutos

Petrobras abre 150 vagas em programa de estágio; veja como participar

Inscrições começam no próximo dia 21
Economia Há 28 minutos

Empresas aumentam para R$ 5 mil auxílio a vítimas da explosão em SP

Não há previsão para liberação de casas atingidas

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 hora

Desenrola: bancos devem transferir valores esquecidos a fundo público

Segundo o Banco Central, R$ 10,57 bilhões não foram resgatados

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 7 horas

Inflação usada para corrigir salários acumula 4,11% em 12 meses

Em abril, INPC ficou em 0,81%, mostra IBGE

 © Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 8 horas

Inflação desacelera e fecha abril em 0,67%, pressionada por alimentos

Em 12 meses, IPCA acumula 4,39%, dentro da meta do governo

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
11° Sensação
1.62 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Quarta
20°
Quinta
21°
Sexta
22°
Sábado
23° 11°
Domingo
19° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Ataques com IA demandam estratégias de defesa corporativa
Câmara Há 26 minutos

Congresso analisa crédito de R$ 33,6 milhões para projetos de irrigação
Economia Há 26 minutos

Petrobras abre 150 vagas em programa de estágio; veja como participar
Economia Há 26 minutos

Empresas aumentam para R$ 5 mil auxílio a vítimas da explosão em SP
Tecnologia Há 58 minutos

Reforma Tributária exige atenção das empresas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,06%
Euro
R$ 5,74 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 417,947,82 -1,25%
Ibovespa
180,342,33 pts -0.86%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7022 (11/05/26)
30
38
47
50
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3682 (11/05/26)
01
02
04
05
07
09
10
11
12
13
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias