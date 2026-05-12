Na Mesa com Datena recebe o ministro Dario Durigan nesta terça-feira

A TV Brasil exibe nesta terça-feira (12), às 21h, uma nova edição do Na Mesa com Datena , programa semanal de entrevistas comandado por José Luiz Datena. A atração recebe o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para uma conversa sobre o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva e Donald Trump, em Washington, na última quinta-feira (7). Durigan também falará sobre sua chegada ao ministério, economia e as relações internacionais comerciais.

O ministro trata ainda a respeito do Desenrola 2.0 , programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas, com foco em pessoas com renda de até cinco salários mínimos.

Em entrevista ao programa da TV Brasil , o ministro da Fazenda relembra o início da vida profissional, principalmente o envolvimento, desde a adolescência, com iniciativas de protagonismo social e estudantil, além da atuação no serviço público e do trabalho no ministério, cujo comando assumiu em março deste ano.



No bate-papo, Durigan também comenta sobre a reunião entre Lula e Trump, em Washington, na qual fez parte da comitiva. “Tratamos de três pontos: a relação bilateral, o combate ao crime organizado e os minerais críticos estratégicos”, conta.

Ao longo do programa, o convidado revela que ficou “impressionado com o nível de deferência de Trump em relação a Lula". "Perguntou sobre a vida, a história e o período da prisão. Tenho a impressão de que a admiração por Lula aumentou”, diz.

Por fim, o ministro da Fazenda reforçou o compromisso com o Desenrola 2.0, incentivando a população que atende aos requisitos a buscar a renegociação das dívidas.

Sobre o programa

Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil . Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado. Há quase dois meses no ar, o programa já recebeu convidados como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o ex-jogador de futebol e apresentador Craque Neto, políticos e outras personalidades nacionais.

A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena com o ministro da Fazenda, Dario Durigan - Terça-feira (12), às 21h, na TV Brasil

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