Segunda, 11 de Maio de 2026
2°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Embraer firma parceria com metalúrgica indiana

Parceria visa suprir vendas recentes na Ásia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/05/2026 às 22h30

A Embraer anunciou nesta segunda (11) parceria com a metalúrgica indiana Bharat Forge Limited (BFL), que passa a integrar seus fornecedores globais de materiais brutos forjados.

Componentes forjados de aviação são peças fabricadas através do processo de forjamento – moldagem de metal sob altíssima pressão e temperatura.

A parceria amplia os laços da Embraer na Ásia , região responsável por boa parte das parcerias recentes da companhia, como as vendas de aeronaves para empresas do Japão e dos Emirados Árabes neste ano, e onde já comercializa com 20 países.

A Embraer participou também, no começo do ano, da feira de Singapura, importante porta de entrada nos mercados da região e tem na Índia um de seus mercados de maior interesse.

Em comunicado à imprensa, a BFL informou que fornecerá materiais brutos forjados para componentes de sistemas de aterrissagem de aviões comerciais e militares da Embraer, justamente os contratados, respectivamente, por japoneses e emiratis.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os indianos comemoraram o acordo como uma oportunidade de se posicionar na cadeia global de componentes críticos na indústria aeroespacial.

“É um momento de orgulho e um testemunho das capacidades que desenvolvemos no setor aeroespacial. Esses contratos nos permitirão criar escala para componentes estruturais críticos, complementando a escala já construída no segmento de componentes de motores aeronáuticos”, disse o vice-presidente da BFL, Amit B. Kalyani, em nota.

Segundo a Embraer o acordo é o primeiro contrato de fornecimento desse tipo de material com um fornecedor indiano, o que representa um marco no fortalecimento da parceria entre as duas empresas e um momento importante em sua estratégia de diversificação da base de fornecedores.

“Este contrato reforça nossos planos de criar uma cadeia de suprimentos mais resiliente e competitiva, além de nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria aeroespacial indiana”, afirmou Roberto Chaves, vice-presidente executivo de suprimentos globais e cadeia de produção da Embraer.

Arrecadação recorde

A Embraer registrou arrecadação recorde de US$ 1,4 bilhão (R$ 6,9 bilhões) no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 31% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado na sexta-feira (8). As áreas militar e comercial foram as que apresentaram maior crescimento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 51 minutos

Cesta básica fica mais cara em todas as capitais no mês de abril

Taxas oscilaram entre 1,56%, em São Luís, e 14,80%, em Aracaju.

 Foto: Pexels
Economia Há 1 hora

Comprador do Minha Casa Minha Vida pode reaver juros de obra

Milhares de compradores do programa Minha Casa Minha Vida seguem pagando encargos financeiros mesmo depois do vencimento do prazo legal de entrega....
Economia Há 3 horas

Brasil defende inclusão dos pobres no orçamento público

Tema foi abordado durante conferência da OCDE em Paris
Economia Há 3 horas

Desenrola 2.0 renegocia quase R$ 1 bilhão em dívidas, diz Durigan

Programa soma 200 mil pedidos em análise nos bancos

 © Wilson Dias/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Pequena indústria tem pior resultado desde a pandemia, revela CNI

Juros altos e custo de insumos pressionam empresas

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 15°
Sensação
0.93 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
16°
Sexta
20°
Sábado
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

Eletrificação de ativos avança e transforma operações
Senado Federal Há 7 minutos

Circo ganha reconhecimento em lei como manifestação da cultura nacional
Senado Federal Há 7 minutos

Izalci Lucas aponta influência política nos casos do Banco Master e do BRB
Senado Federal Há 7 minutos

Plenário avalia criação de política nacional para alunos com superdotação na quarta
Tecnologia Há 48 minutos

Educação online amplia internacionalização do ensino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 0,00%
Euro
R$ 5,76 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,810,45 -0,50%
Ibovespa
181,908,88 pts -1.19%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias