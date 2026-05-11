Segunda, 11 de Maio de 2026
2°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova punição para quem financiar ou construir túnel para atividade ilegal

Projeto de lei continua em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/05/2026 às 15h30
Comissão aprova punição para quem financiar ou construir túnel para atividade ilegal
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera o Código Penal para tornar crime construir, financiar ou usar túneis subterrâneos para atividades ilegais.

O texto deixa claro que só haverá punição quando ficar comprovado que o túnel foi construído para facilitar crimes. Entre os exemplos estão ajudar presos a fugir ou esconder armas e drogas.

A comissão aprovou a versão do relator, deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), para o Projeto de Lei 5785/25, do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). A nova redação, entre outras alterações, amplia o alcance do projeto para incluir quem financia essas obras.

O substitutivo do relator também alterou as regras para o aumento de pena. No texto original, a punição aumentava apenas quando o túnel ligava estados ou países. Agora, a pena de 4 a 10 anos de prisão poderá aumentar em até metade em outras situações, como:

  • uso do túnel em crimes internacionais;
  • ligação com presídios;
  • participação de milícias ou facções criminosas.

“O substitutivo confere maior precisão técnica ao novo crime, ao mesmo tempo em que fortalece a capacidade do Estado de enfrentar estruturas logísticas utilizadas pelo crime organizado”, destacou Bilynskyj.

Próximas etapas
 A proposta será agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e depois pelo Plenário.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 31 minutos

Comissão aprova aviso ao Conselho Tutelar se criança presenciar prisão de pais por tráfico

Proposta busca garantir acolhimento imediato e prevenir traumas psicológicos em crianças e adolescentes que presenciarem a detenção de seus pais po...

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 31 minutos

Comissão aprova criação de cargos para Tribunal Regional do Trabalho com sede no Ceará

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão debate crescimento dos registros de trabalho escravo no Brasil

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (13), audiência pública para debate...

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova ampliação de veículos adaptados em frotas de táxis e locadoras

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara pode votar hoje projetos sobre crimes sexuais, fertilizantes e transporte público

Pauta do Plenário também inclui pedidos de urgência e proposta que amplia transparência nos gastos públicos

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 15°
14° Sensação
0.76 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
16°
Sexta
20°
Sábado
15°
Últimas notícias
Programa “Meu Lar” Há 5 minutos

Novo programa habitacional de Três Passos prevê auxílio para 30 contratos em 2026
Entretenimento Há 21 minutos

Taubaté recebe Festival de Cerâmica e Arte Figureira
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova aviso ao Conselho Tutelar se criança presenciar prisão de pais por tráfico
Política Há 22 minutos

Lula veta lei que reconhece estágio como experiência profissional
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova criação de cargos para Tribunal Regional do Trabalho com sede no Ceará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,02%
Euro
R$ 5,76 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,03%
Bitcoin
R$ 425,672,16 +2,33%
Ibovespa
182,100,89 pts -1.11%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias