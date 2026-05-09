Brasileira sequestrada e mantida em cárcere privado no Suriname é resgatada pela PF

Uma brasileira de 38 anos foi resgatada após ser sequestrada e mantida em cárcere privado no Suriname. O resgate da paulista, que não teve o nome divulgado, aconteceu na quinta-feira (7) e foi informado pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (8).
A vítima “tinha sido induzida a viajar para o Suriname com promessa de emprego e, lá chegando, foi mantida em cárcere privado e estaria sendo forçada a engolir cápsulas de cocaína, que seriam traficadas para o continente europeu”, afirmou a Polícia Federal, em nota.
No texto, a Polícia Federal também informou que:
O g1 questionou à Polícia Federal por quanto tempo a brasileira ficou sequestrada em cativeiro nesse país da América do Sul que faz fronteira com o norte do Brasil.
A assessoria de comunicação da PF respondeu que essa informação será obtida apenas “quando ela voltar ao Brasil e prestar esclarecimentos”.
