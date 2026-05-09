Saiba como declarar ganhos com aluguel e imóveis no Imposto de Renda

Imóveis

Além dos ganhos com aluguel, os imóveis devem ser declarados.

>> Veja algumas orientações:

Imóveis devem ser declarados na ficha Bens e Direitos, com o valor de aquisição e eventuais reformas. Não é o valor de mercado

Para imóveis adquiridos em 2024, o contribuinte deve informar a data, o valor e a forma de pagamento

Herança: imóveis recebidos por herança entram na declaração do falecido ou pelo valor de transmissão

Doação: imóveis recebidos por doação são declarados com o valor do instrumento de doação

E se o imóvel tiver sido vendido, é também preciso declarar a transação.

Se a venda foi feita por um valor maior do que o da aquisição, o lucro é passível de cobrança de imposto, com uma alíquota que varia entre 15% e 22,5%. Nesse caso, o programa da Receita faz, automaticamente, o cálculo do imposto devido.

Mas também há casos de venda de imóveis em que as pessoas estão isentas de pagar imposto.

São eles: venda de imóveis no valor inferior a R$ 440 mil, a venda de um imóvel comprado até o ano de 1969 e se a pessoa usar o dinheiro para comprar outro imóvel em até 6 meses após a venda.

Lembrando que imóveis financiados devem ser declarados pelo valor pago até o fim de 2025.

>> Veja mais aqui no Tira-Dúvidas 2026