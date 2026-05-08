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Gás do Povo: governo fixa data de pagamento no dia 10 de cada mês

Programa atende 15 milhões de famílias em todo o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/05/2026 às 23h11
Gás do Povo: governo fixa data de pagamento no dia 10 de cada mês
© Marcello Casal/Agência Brasil

O benefício do Programa Gás do Povo será pago sempre no dia 10 de cada mês, independentemente de a data cair em fim de semana ou feriado, informou nesta sexta-feira (8) o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A medida começa a valer já neste domingo (10), quando será liberado o crédito de maio para 2,71 milhões de famílias brasileiras.

De acordo com o MDS, o investimento total em maio será de R$ 288,66 milhões. O programa garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único.

>> Clique aqui e leia mais sobre o programa na Agência Brasil

Como funciona

O benefício é concedido de acordo com o tamanho da família registrada no Cadastro Único.

A regra funcionam assim:

  • famílias com dois ou três integrantes recebem um vale a cada três meses;
  • famílias com quatro ou mais pessoas recebem um vale a cada dois meses.

Segundo o governo, o vale anterior permanece válido até o dia 9 do mês seguinte ao novo pagamento.

Em maio, cerca de 345 mil famílias entrarão no programa pela primeira vez.

Alcance nacional

Atualmente, o Gás do Povo atende 15,05 milhões de famílias em todo o Brasil, alcançando aproximadamente 45,19 milhões de pessoas.

A maioria dos benefícios é destinada a mulheres responsáveis pelos lares.

Segundo o MDS:

  • 14,02 milhões de mulheres recebem o benefício;
  • elas representam 93,14% dos domicílios atendidos.

O percentual de mulheres é ainda maior em algumas regiões:

  • Centro-Oeste: 95,95%;
  • Sudeste: 95,07%;
  • Sul: 94,86%;
  • Nordeste: 92,18%;
  • Norte: 90,4%.

Divisão regional

O Nordeste concentra o maior número de famílias atendidas pelo programa em maio.

Veja os números por região:

  • Nordeste: 1,09 milhão de famílias e R$ 116,10 milhões;
  • Sudeste: 760,21 mil famílias e R$ 76,03 milhões;
  • Norte: 480,41 mil famílias e R$ 56,85 milhões;
  • Centro-Oeste: 194,05 mil famílias e R$ 20,59 milhões;
  • Sul: 179,71 mil famílias e R$ 19,07 milhões.

Combate à pobreza

O principal objetivo do programa é combater a chamada pobreza energética, situação em que famílias não conseguem arcar com custos básicos de energia, como o gás de cozinha.

O benefício garante gratuitamente apenas para recarga do botijão de 13 kg. O programa não cobre o valor do vasilhame nem custos de entrega.

Além da distribuição do gás, o governo criou o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, que prevê ações permanentes para ampliar o acesso a fontes de energia doméstica.

Expansão gradual

O Gás do Povo começou a ser adotado em novembro. A primeira etapa contemplou 1 milhão de famílias em dez capitais brasileiras.

Em janeiro, o programa foi ampliado para as demais capitais do país e incorporou automaticamente famílias que já recebiam benefícios de programas anteriores.

Para participar do programa, a família precisa:

  • ter renda por pessoa de até meio salário mínimo;
  • estar inscrita no Cadastro Único;
  • manter o cadastro atualizado nos últimos 24 meses;
  • possuir CPF regular do responsável familiar;
  • ter pelo menos duas pessoas na composição familiar.
  • o programa prioriza famílias que já recebem o Bolsa Família.

Como consultar

Os beneficiários podem verificar se têm direito ao vale e localizar revendas credenciadas pelos seguintes canais:

No atendimento telefônico, basta informar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável familiar para consultar automaticamente a situação do benefício.

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