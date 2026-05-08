Sábado, 09 de Maio de 2026
5°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo renova contratos com distribuidoras de energia em 13 estados

Investimentos até 2030 somam R$ 130 bilhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/05/2026 às 23h11

O governo antecipou a renovação de contratos com distribuidoras de energia elétrica que atuam em 13 estados. A projeção é que sejam investidos R$ 130 bilhões na melhoria da infraestrutura e no atendimento a consumidores até 2030.

O evento contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta sexta-feira (7), em Brasília.

"Trata-se da mais expressiva rodada de investimentos na modernização de redes de distribuição de energia da história do Brasil. Estamos falando da geração de 100 mil empregos diretos e indiretos, de 30 mil profissionais capacitados", destacou Silveira.

Os contratos de renovação contemplam 16 distribuidoras e estão submetidos às regras e diretrizes do Decreto 12.068/2024 , que estabeleceu regras mais rígidas às empresas de distribuição de eletricidade.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os antigos contratos, firmados no final da década de 1990, eram considerados pouco exigentes com relação aos critérios de qualidade no fornecimento de energia elétrica para os consumidores brasileiros. Agora, as distribuidoras se comprometem a seguir todas as 17 diretrizes estabelecidas na norma federal.

Entre esses parâmetros estão a inclusão da satisfação do consumidor como indicador de desempenho das distribuidoras, a obrigatoriedade de melhoria contínua da qualidade do fornecimento e a definição de metas para recomposição do serviço após eventos climáticos extremos.

"Antes, a medição da qualidade do serviço era feita pela área de concessão. Agora serão feitos pelos bairros. Portanto, os bairros mais pobres terão o mesmo padrão de qualidade que os bairros mais ricos. Vamos caminhar para o fim dos apagões e a irritante demora que nós todos conhecemos, nos call centers", explicou o ministro.

O novo modelo também prevê maior fiscalização dos investimentos pelos órgãos responsáveis, ampliação da qualidade do atendimento em áreas rurais e fortalecimento da infraestrutura destinada à agricultura familiar.

As concessionárias ainda deverão comprovar anualmente sua capacidade financeira e operacional, bem como adotar medidas de digitalização das redes elétricas, proteção de dados dos consumidores e regularização do compartilhamento de postes entre redes de energia e telecomunicações.

Os novos contratos abrangem os seguintes estados:

  • Pará (R$ 12,2 bilhões)
  • Maranhão (R$ 9,2 bilhões)
  • Rio Grande do Norte (R$ 4,1 bilhões)
  • Paraíba (R$ 2,8 bilhões)
  • Pernambuco (R$ 9,8 bilhões)
  • Bahia (R$ 24,8 bilhões)
  • Sergipe (R$ 1,7 bilhão)
  • Espírito Santo (R$ 4 bilhões)
  • Rio de Janeiro (R$ 10 bilhões)
  • São Paulo (R$ 26,2 bilhões)
  • Mato Grosso (R$ 9,3 bilhões)
  • Mato Grosso do Sul (R$ 4,4 bilhões)
  • Rio Grande do Sul (R$ 9,6 bilhões)

Entre as empresas que tiveram os contratos renovados estão Light, Equatorial, Neoenergia, CPFL, EDP e Energisa.

Enel

A distribuidora Enel, de origem italiana, não está entre as empresas que tiveram a concessão renovada. Por conta de sucessivos apagões e falhas no atendimento, especialmente na região metropolitana de São Paulo, a distribuidora enfrenta um processo na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que pode resultar no fim do contrato.

Em seu discurso no anúncio dos contratos, o presidente Lula mencionou indiretamente a companhia, ao dizer que chegou a discutir o assunto com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

"A verdade nua e crua é que essa empresa não cumpriu nada do que prometeu para mim e para a primeira-ministra da Itália. Nada", criticou.

"Hoje, o que vocês estão fazendo aqui é dizer que o Brasil não vai mais ter apagão, se depender da ação de hoje", acrescentou o presidente diante dos empresários vinculados às distribuidoras.

Lula também ressaltou sobre a implantação de centros de dados no país, os Data Centers, instalações tecnológicas conhecidas pelo alto consumo de energia elétrica para alimentar dados sobretudo de plataformas digitais.

"Que Data Center venha pra cá com a disposição também de construir sua própria energia, porque a nossa energia não é para a produção de dados para o exterior não. Nós queremos Data Center para nós", disse.

Luz para Todos

No mesmo evento, o presidente Lula assinou a atualização de um decreto que moderniza o programa Luz para Todos e amplia o alcance para mais de 233 mil novas famílias.

A medida tem o objetivo de permitir o aumento de força e uso produtivo de energia para as famílias das áreas rurais contempladas, viabilizando atividades econômicas com o uso de equipamentos que exigem maior carga.

* Matéria alterada às 18h40 para acrescentar informações sobre a Enel

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Gás do Povo: governo fixa data de pagamento no dia 10 de cada mês

Programa atende 15 milhões de famílias em todo o país

 © Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Produção de veículos cresce 2,4% em abril, diz Anfavea

Elétricos registram novo recorde de vendas

 Shutterstock
Economia Há 4 horas

Curso gratuito para gestantes acolhe mães no Méier

Iniciativa aberta à comunidade oferece orientação multiprofissional sobre gestação, parto e cuidados com o bebê; próxima edição acontece em 13 de m...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Ministro do TCU libera novos consignados do INSS após recurso da AGU

Cartões consignados continuam suspensos por suspeita de fraude

 Tony Wu
Economia Há 6 horas

Dia das Mães: fluxo de veículos nos shoppings cresce 33%

Levantamento com base no uso de tags em estacionamentos de shoppings projeta cerca de 175 mil passagens para o sábado, 9 de maio

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 16°
Sensação
1.72 km/h Vento
75% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Domingo
11°
Segunda
12°
Terça
16°
Quarta
20°
Quinta
20°
Últimas notícias
Saúde Há 16 minutos

Gabriel Souza inaugura ambulatório de feridas crônicas e serviço especializado para pessoas idosas na Santa Casa de Alegrete
Justiça Há 16 minutos

Moraes vai relatar ações que pedem suspensão da Lei da Dosimetria
Justiça Há 51 minutos

Mendonça autoriza transferência de ex-presidente do BRB para Papudinha
Educação Há 51 minutos

Professores de SP rejeitam proposta da prefeitura e greve continua
Saúde Há 51 minutos

Procon afirma que Ypê é a responsável por descarte de produtos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,03%
Euro
R$ 5,77 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 417,594,56 +0,38%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7020 (08/05/26)
23
31
40
41
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3680 (08/05/26)
01
02
03
04
05
07
08
09
11
15
16
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias