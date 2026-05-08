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Curso gratuito para gestantes acolhe mães no Méier

Iniciativa aberta à comunidade oferece orientação multiprofissional sobre gestação, parto e cuidados com o bebê; próxima edição acontece em 13 de m...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 20h40
Curso gratuito para gestantes acolhe mães no Méier
Shutterstock

Na semana do Dia das Mães, futuras mães, muitas delas de primeira viagem, encontram apoio e informação no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro. Desde 2020, mais de 2 mil gestantes já participaram do curso gratuito promovido pelo Hospital Pasteur. Somente no último ano, mais de 350 mulheres foram atendidas pela iniciativa.

Aberto à comunidade, independentemente de possuir plano de saúde, o curso funciona como uma rede de acolhimento e orientação para mulheres que se preparam para a chegada do bebê. O objetivo é oferecer informação qualificada e apoio emocional durante a gestação e o puerpério.

A programação inclui palestras conduzidas por médicos obstetras, pediatras, nutricionistas e enfermeiras especialistas, que abordam temas como gestação, parto, pós-parto, amamentação e cuidados com o recém-nascido. Os encontros também promovem momentos para esclarecimento de dúvidas e desmistificação de crenças comuns relacionadas à maternidade.

Além do conteúdo educativo, o evento conta com ações de acolhimento, como distribuição de brindes e pintura artística da barriga das gestantes. Realizado mensalmente, o curso busca fortalecer a confiança das futuras mães e ampliar a rede de apoio nesse período de transformações.

A próxima edição acontece no dia 13 de maio, com vagas limitadas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail [email protected].

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