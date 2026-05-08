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Dia das Mães: fluxo de veículos nos shoppings cresce 33%

Levantamento com base no uso de tags em estacionamentos de shoppings projeta cerca de 175 mil passagens para o sábado, 9 de maio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 18h22
Dia das Mães: fluxo de veículos nos shoppings cresce 33%
Tony Wu

O Dia das Mães é a segunda data mais importante do varejo brasileiro, atrás apenas do Natal. No último ano, a data movimentou R$ 14,37 bilhões no comércio, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Ainda assim, muitos consumidores ainda deixam as compras para a última hora, concentrando o movimento no sábado, dia que antecede a comemoração. É o que aponta um levantamento da ConectCar, fornecedora de soluções de pagamento automático para pedágios e estacionamentos, que analisou o uso de tags em estacionamentos de shoppings entre março e maio de 2025.

O estudo mostra que, em 2025, o sábado anterior ao Dia das Mães foi o pico de movimentação do período analisado, com aproximadamente 160 mil passagens registradas — 33% acima da média de uso aos sábados e o dobro da média geral. No sábado da semana anterior, o fluxo foi de mais de 110 mil passagens, estável e até menor que a média dos sábados (117 mil). O salto expressivo justamente na véspera do Dia das Mães sugere que uma parcela significativa dos consumidores deixa para comprar o presente de última hora. A sexta-feira (9) também registrou crescimento, embora em proporção menor, reforçando que, mesmo nos últimos dias, a decisão de compra ainda é deixada para os últimos dias.

Projeção para 2026: estimativa aponta novo pico

Com base na comparação do mesmo período de 2025 e 2026, a média diária de passagens em shoppings avançou 11%, enquanto a média dos sábados cresceu aproximadamente 12%. Com isso, a ConectCar estima crescimento próximo de 12% de passagens para o sábado, 9 de maio, véspera do Dia das Mães deste ano. O número representaria um novo pico histórico no fluxo de consumidores em shoppings.

"Os indicadores sugerem uma movimentação ainda maior neste ano. Para o varejo, antecipar esse comportamento ajuda no planejamento; para os motoristas, significa buscar soluções que reduzam filas e tempo de espera", comenta Daniel Frankenstein, diretor de dados e CRM da ConectCar.

Tecnologia como aliada da jornada de compra

O levantamento da ConectCar evidencia também o papel crescente da tecnologia na experiência do consumidor em datas de alta demanda. Em momentos de grande fluxo, como o sábado que antecede o Dia das Mães, a agilidade no acesso e na saída do estacionamento se torna ainda mais relevante. O pagamento automático com a tag ConectCar reduz filas e tempo de espera, permitindo que o consumidor foque nas compras.

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